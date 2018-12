Corul Madrigal şi copiii din Programul Naţional Cantus Mundi, concert la Braşov

Începând cu ora 19:00, sonoritatea unică a celui mai renumit ansamblu coral din România va aduce în sufletul publicului căldura şi emoţia sfintei sărbători de Crăciun. Experienţa muzicală va fi întregită de vocile cristaline a sute de copii din Programul Naţional Cantus Mundi, care vor urca pe scenă alături de celebrul cor.„În urma sutelor de mesaje primite de la braşoveni am decis să venim în această iarnă la Braşov cu spectacolul extraordinar de Crăciun al Corului Madrigal, într-o prezentare inedită, animată de câteva sute de copii din Programul Naţional Cantus Mundi”, a declarat Emil Pantelimon, manager al Corului Madrigal.Evenimentul face parte din turneul naţional de anvergură pe care Corul Madrigal îl desfăşoară în ţară în perioada 8 – 20 decembrie 2018, aducând magia sărbătorilor de iarnă în inimile publicului din Bucureşti, Braşov, Cluj şi Ploieşti.Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii şi Identitaţii Naţionale, Primăria Capitalei, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Programul Naţional Cantus Mundi, Cantus Mundi Bucureşti, PROEDUS – Centrul de proiecte educaţionale şi sportive.Biletele pot fi achiziţionate on-line, de pe platforma https://www.bilete.ro ..........................................................................................................................................După 7 ani de activitate, Programul Naţional Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 900 de coruri. 30.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul ţării, depăşind barierele legate de etnie, condiţie socială şi capacităţi fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea societăţii noastre.Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o emblemă a vieţii muzicale româneşti şi universale. Din momentul înfiinţării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susţinut peste 4.500 de concerte aplaudate de melomani de pe întreg mapamondul, impunându-se astfel ca un adevărat „brand de ţară”. Este etalonul mondial al muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renaşterea europeană, muzica bizantină şi creaţia contemporană românească şi universală.În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summitului Global de Religie, Pace şi Securitate.