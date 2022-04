Corona invinge a doua oara CSM Galati

Elevele lui Alin Bondar au reușit, astfel, să învingă pentru a doua oară în acest sezon lidera clasamentului, CSM Galați.





Echipa Brașovului este, de altfel, singura echipă din Seria A care a învins în acest campionat echipa Galațiului!

Așa cum sublinia și antrenorul Alin Bondar înainte partidei, a fost un meci al orgoliilor, iar brașovencele, susținute și de fanii prezenți la meci, au dat pe teren tot ceea ce au avut mai bun.



Fericit, la finalul partidei, Alin Bondar, antrenorul principal al Coronei a declarat: „Felicitări întregii echipe! (jucătoare, staff, administrativ, suporteri). Este victoria tuturor! Astăzi am fost un grup care a simțit la fel pe tot parcursul jocului. Din păcate, un grup nu se construiește peste noapte și doar timpul poate aduce această unitate. Jocul de astăzi a fost controlat din primul minut până în ultima secundă de echipa noastră. Ne-am pregătit bine, am anticipat bine desfășurarea jocului și, astfel, am reușit să aplicăm echipei din Galați a doua înfrângere în acest campionat. O să luptăm până la capăt!”.



Pentru Corona au marcat în acest meci: Valentina Soreanu 1 gol, Carla Lăcătuș 2, Patricia Moraru 8, Ana Maria Vacariu 3, Elena Voica 3, Alexandra Dumitrașcu 4 și Patricia Vizitiu 4.



Corona are acum 46 de puncte din 18 partide (2 înfrângeri, 1 egal), la egalitate cu CSM Unirea Slobozia (2 înfrângeri, 1 egal). CSM Galați are 42 de puncte din 16 partide, cu două meciuri pierdute în fața Coronei Brașov.



Următorul joc al Coronei va avea loc la Brașov, pe teren propriu, cu ACS SC. 181 SSP București, joi, 14 aprilie, ora 12.00. Meciul va conta pentru etapa a 22-a a Diviziei A.