Corona – HC Zalău, meci contând pentru ultima etapă a Ligii Naţionale de handbal

Corona Braşov va întâlni echipa HC Zalău, sâmbătă, 18 mai 2019, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, meci contând pentru ultima etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin.



Partida are o importanţă deosebită pentru formaţia braşoveană o victorie aducând şi calificarea în Cupa EHF după trei ani.



Mai mult, printr-un joc al rezultatelor, Corona poate câştiga chiar medalie de bronz, cu condiţia ca Universitatea Cluj să câştige meciul cu Măgura Cisnădie, iar SCM Râmnicu Vâlcea să câştige cu Gloria Bistriţa.



„Este un joc cu o miză mare şi mă bucur să văd că toată lumea este conştientă de acest lucru. Pentru noi există o singură variantă, cea a victoriei, iar asta pune o presiune în plus pe noi. După ce am vorbit însă cu fetele şi cu staff-ul tehnic, am convingerea că putem face faţă presiunii şi că putem ieşi de pe teren învingători”, a spus preşedintele Coronei, Liviu Dragomir.



Preţul biletelor la meciul cu Zalăul este de 15 lei la tribuna I şi 10 lei la tribuna II.



„Nu s-a pus problema despărţirii de antrenorul Ion Crăciun!”



Preşedintele Dragomir a declarat că, în ciuda speculaţiilor, nu se pune problema ca echipa de handbal să se despartă de antrenorul Ion Crăciun şi că toate discuţiile care apar în acest sens, nu fac bine mai ales înaintea unui meci cu o miză atât de mare cum este cel cu HC Zalău.

„Indiferent de ceea ce se vorbeşte şi de toate zvonurile care îl dau pe antrenorul Ion Crăciun ba la Gloria Buzău sau la Focşani la băieţi, nu s-a pus problema unei despărţiri de el. L-am întrebat dacă a spus aşa ceva şi a spus că nu a vorbit cu nimeni despre o plecare şi că este concentrat doar la meciul cu Zalăul, pe care vrea să îl pregătească foarte bine. Toate aceste zvonuri nu fac bine, mai ales că sâmbătă avem un meci foarte important şi trebuie să câştigăm cele trei puncte pentru a prinde locul de cupe europene pe care ni-l dorim foarte tare”, a declarat conducătorul clubului braşovean.