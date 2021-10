Corona Brașov și-a măsurat forțele cu CS Dacia Mioveni 2012

În 8 și 9 octombrie, Sala Sporturilor „D.Popescu-Colibași” din Brașov a fost gazda a două meciuri de pregătire desfășurate între Corona Brașov și o echipă de primă ligă, CS Dacia Mioveni 2012.





Într-o scurtă pauză competițională, antrenorul Alin Bondar a testat din nou echipa Brașovului, urmărind consolidarea relațiilor de joc și de grup, precum și creșterea încrederii jucătoarelor în forțele proprii.



În prima înfruntare, fetele de la Corona au reușit să învingă echipa din Mioveni, cu scorul de 22- 21 (10-10). Pentru culorile albastru-galben au marcat Flavia Munteanu (26 goluri), Valentina Soreanu (1), Ana-Maria Vacariu (8), Patricia Moraru (5), Jelena Terzic (3), Cristina Iordachi (2), Alexandra Dumitrașcu (1).



Următorul meci, cel de astăzi, 9 octombrie, s-a încheiat cu victoria categorică a echipei oaspete, la scorul de 33-25 (15-14). Pe lista marcatoarelor pentru Brașov s-au aflat Flavia Munteanu (2), Valentina Soreanu (3), Jelena Terzic (1), Monica Bărăbaș (1), Ana-Maria Vacariu (6), Patricia Moraru (3), Bianca Voica (3), Cristina Iordachi (1), Alexandra Dumitrașcu (2), Georgiana Olaru (1) și Brigitte Bitay (2).



„Au fost două meciuri bune de verificare, din nou cu o echipă din Liga Florilor, CS Dacia Mioveni, jocuri în care, în foarte multe momente, ne-am ridicat la nivelul adversarului. Am împărțit victoriile, sper ca jocul să ne dea încredere pentru ce urmează în viitorul apropiat, adică în jocurile oficiale din Divizia „A”. Din 120 de minute de joc efectiv, am evoluat de la egal la egal 100 de minute cu echipa din Mioveni. Doar în ultimele 20 de minute ale celui de-al doilea joc nu am mai făcut față formației vizitatoare” - Alin Bondar, antrenor principal echipa de handbal senioare Corona Brașov.



În continuare, fetele Coronei vor înfrunta miercuri 13 octombrie, într-un nou meci amical, echipa SCM Gloria Buzău,



„Săptămâna viitoare avem un nou joc de verificare, cu SCM Gloria Buzău, în deplasare. Buzăul este echipa care a câștigat anul acesta Cupa României în fața CSM București. Sperăm ca încrederea să crească, pentru că acolo este mult de muncă”, spune Alin Bondar.



În etapa viitoare de campionat, a 5-a, Corona Brașov va întâlni la Piatra Neamț trupa locală, HCF Piatra Neamț (17 octombrie).





Vă reamintim că în primele 4 etape Corona nu a pierdut niciun meci, având un singur egal, cu CSU Neptun Constanța.





În acest moment, echipa Brașovului se află pe locul 2 în clasamentul Seriei A a Diviziei „A” cu 10 puncte acumulate, în spatele formației CSM Galați (12 puncte).