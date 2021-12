Corona Brașov, la final de an

Echipa de handbal senioare a Coronei Brașov încheie pregătirea și va relua antrenamentele la începutul lunii ianuarie.



Corona Brașov se află la finalul anului pe poziția a treia în clasamentul Seriei A din Divizia A, după CSM Galați și CSU Neptun Constanța, cu 19 puncte acumulate în 8 meciuri (cu șase victorii, o înfrângere și un egal). (CSU Neptun Constanța are un joc în plus).



Echipa va relua pregătirea pe 4 ianuarie și va pregăti cu atenție primul joc al anului, în data de 23 ianuarie, cu ACS Spartac București, meci care se va desfășura pe teren propriu.



Returul sezonului va începe pentru Corona Brașov în data de 20 februarie, cu meciul de acasă împotriva formației CSM București Diva.



În plus față de programul de antrenamente, în luna decembrie Corona Brașov a inclus în programul de pregătire și șase meciuri amicale cu echipe din Liga Florilor și Divizia A. Elevele lui Alin Bondar au disputat meciuri cu formații puternice, în urma cărora au căpătat experiență pentru încercările din retur. Meciurile s-au desfășurat în perioada 17-28 decembrie, după cum urmează:



17 decembrie – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud – Corona Brașov (34 – 22)

18 decembrie – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud – Corona Brașov (36 – 28)

19 decembrie – U Cluj – Corona Brașov (26 – 25)

20 decembrie – CSM Deva – Corona Brașov (26 – 22)

27 decembrie – SCM Craiova – Corona Brașov (30 – 27)

28 decembrie – SCM Craiova – Corona Brașov (36 – 20)



„Am dorit să facem un număr de 6 jocuri amicale. Am încercat să rulăm lotul pentru a duce toate jucătoarele noastre către o forma sportivă. Din păcate, nu am reușit la niciun joc să aliniem tot lotul valid. Am avut probleme cu anumite accidentări și încercăm ca până la începerea campionatului să le recuperăm.” a declarat Alin Bondar, antrenor principal Corona Brașov.