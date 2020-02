„Contul Junior” nu s-a dovedit prea atractiv pentru braşoveni

Descriere foto: Pe numele fiecărui copil din România, statul a deschis un cont în care pot fi depuşi bani pe care micuţii să îi poată folosi atunci când devin majori; Sursa: bzb.ro



În judeţul Braşov au fost activate doar 383 de conturi ale copiilor deschise la Trezorerie!



Pe numele fiecărui copil din România, statul a deschis un cont în care pot fi depuşi bani pe care micuţii să îi poată folosi atunci când devin majori. Cei care doresc să economisească pentru copii pot merge la Trezorerie la ANAF şi pot solicita activarea contului Junior, operaţiune care este extrem de simplă.



„Dictezi CNP-ul”: Oricine poate face depuneri în contul copilului!



„Titularul contului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie cetăţean român, cu CNP de România, indiferent de domiciliu şi să nu fi împlinit vârsta de 18 ani. Se pot efectua, pe parcursul întregului an, depuneri succesive, atât de către reprezentantul legal, cât şi de către orice altă persoană care doreşte să facă o astfel de depunere, cunoscând, bineînţeles, CNP-ul copilului”, a explicat Oana Gonţea, purtător de cuvânt ANAF Braşov.



Schema anuală: 1.200 de lei depuşi, 600 de lei viraţi de stat



Pe lângă dobânda oferită de bancă, statul are o contribuţie extrem de importantă, în cazul în care pe numele copilului a fost depusă o sumă de minim 1.200 de lei anual, adică 100 de lei pe lună.



„Statul acordă o primă anuală în cuantum de 600 de lei, care se acordă în fiecare an, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca, anual, să existe o depunere minimă de 1.200 de lei în cont”, a mai precizat reprezentanta ANAF Braşov.



Dezavantaj: Banii rămân blocaţi până la majorat



Banii pot fi retraşi doar la împlinirea vârstei de 18 de către titular.



În acest moment, în judeţul Braşov au fost activate 383 de conturi pentru micuţi, un număr extrem de mic raportat la numărul total de copii din judeţ.