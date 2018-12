Control preventiv de la Protecţia Consumatorului la Târgul de Crăciun

Descriere foto: Târgul de Crăciun, control preventiv al comisarilor de la Protecţia Consumatorului; Sursa: bizbrasov.ro



Comisarii de la Protecţia Consumatorului au verificat luni cele 40 de căsuţe ale comercinaţilor de la Târgul de Crăciun din Piaţa Sfatului din Braşov, pentru a vedea dacă aceştia îşi desfăşoară activitatea ca la carte sau mai au şi mici scăpări.



După cum a precizat Sorin Susanu, şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului Braşov, a fost vorba de o activitate de prevenţie, însă, de zilele viitoare, cine nu se va conforma, va primi şi amenzi, care nu sunt deloc mici.



„Am vrut să ne asigurăm că produsele care se vând în cadrul acestui Târg de Crăciun sunt în ordine, astfel încât cumpărătorii să nu aibă neplăceri. Am găsit şi unele nereguli, iar produsele neconforme au fost retrase. Am avut situaţii în care produsele nu erau etichetate sau erau depozitate neconrespunzător. Am vrut să preîntâmpinăm astfel apariţia unor probleme mai grave. De exemplu, în cazul unui comerciant care vinde vin fiert, plita cu oala erau puse în afara tonetei, pe tejghea şi era riscul ca un copil să o atingă şi să se ardă. Le-am făcut comercianţilor recomandările de rigoare, iar cei care nu se vor conforma, riscă amenzi”, a explicat Sorin Susanu.



Deși este vorba de un târg tradițional, în special în ceea ce privește obiectele de artizanat și s-a insistat să se vândă produse tradiționale originale, printre acestea se numără în continuare și produse cu „specific” chinezesc, astfel că autoritățile le recomandă brașovenilor să se uite cu atenție și la etichetele produselor.