Contribuabilul brașovean se trezeşte la ora 5.00 și își plătește în prima zi impozitul

Descriere foto: Până la ora 13:00, doar la sediul central, în prima zi în care s-au deschis ghișeele la Brașov (8 ianuarie 2020), peste 600 de contribuabili reuşiseră să plătească impozitul pe anul 2020; Sursa: bzb.ro



Ianuarie are două cozi celebre: la aghiasmă şi la prima taxă. De ce se înghesuie lumea la Finanţe? „Nu avem ce face, că dup-aia cheltuim banii şi nu mai avem”, e una din explicaţii!



Printre tradiţiile urbane ale începutului de an se numără şi cozile de la direcţiile fiscale, pentru plata impozitelor locale. Mai fiecare oraş oferă reduceri de taxe şi impozite pentru cei care plătesc aceste dări în primele trei luni ale anului, dar cei care vânează aceste reduceri se înghesuiesc, de obicei, din prima zi în care se pot face plăţi la ghişee.



La Braşov, cetăţenii care plătesc integral impozitele beneficiază de o reducere de 5%. Câţiva locuitori s-au trezit cu noaptea în cap şi la ora 5 dimineaţa, în prima zi în care ghișeele au fost deschise, formau deja o coadă consistenta în faţa sediului central al Direcţiei Fiscale Braşov, de pe strada Dorobanţilor.



Interviul de la coadă



„De obicei e aglomerat în prima zi, dar am ales să vin astăzi pentru că sunt liber. Există şi varianta plăţii online, dar nu am ales asta pentru că e mai eficient aşa, mai sigur”, a explicat un tânăr, aflat în așteptare, la coada.



„Au fost mai de dimineaţă mai mulţi, dar la ora aceasta s-au mai rărit, datorită acestor bonuri. Nu au fost tulburări, aşa, a fost foarte bine organizat. Eu plătesc pentru un apartament - al copiilor şi mai am şi pentru o garsonieră – a mea. Nu am primit încă pensia, aşa că pentru garsonieră o să vin mai târziu, am timp până în martie”, a fost explicaţia oferită de un vârstnic pentru alegerea făcută, de a-şi plăti dările chiar din prima zi, chiar şi cu un „cost” suplimentar: timp pierdut la coadă.



„E-aglomerat. E prima zi. De obicei vin în prima zi să-mi iau de o grijă, să termin cu datoriile. Chiar dacă e mai aglomerat în prima zi, nu avem ce face, că dup-aia cheltuim banii şi nu mai avem”, a declarat o femeie.





Faţă de anii trecuţi, este mult mai bine



Chiar şi în 2019, coada era formată de afară şi ultimii veniţi erau nevoiţi să aştepte până când puteau intra în clădire, după care urma o altă aşteptare, până le venea rândul. Acum, la start de 2020 toată lumea încăpea în clădire şi bonurile de ordine făceau ca fiecare să ştie aproximativ la ce oră va fi la ghişeu.



„Ca în fiecare an, în prima zi vin mai mulţi cetăţeni care vor să plătească. După cum aţi văzut, sunt toate cele 7 casierii deschise, pot plăti şi online, şi la cele două agenţii, deci suntem pregătiţi să încasăm taxe şi impozite”, a declarat Marian Voinescu, director Direcţia Fiscală.



Pe lângă sediul central, plăţi se mai pot face la agenţiile de pe strada Lungă şi de pe strada Turnului, precum şi online, cu ajutorul unui cont creat pe site-ul brasovcity.ro sau cu ajutorul cheii unice existente pe decizia de impunere.





Sute de oameni în prima zi



Până la ora 13:00, doar la sediul central, în prima zi în care s-au deschis ghișeele la Brașov (8 ianuarie 2020), peste 600 de contribuabili reuşiseră să plătească impozitul pe anul 2020.



„Până la orele 13.00, Direcţia Fiscală a înregistrat deja 619 plătitori, dintre care unii au format cozi încă de la ora 5 dimineaţă. Le reamintim contribuabililor că pot plăti impozitele şi taxele şi on-line, astfel încât să nu fie nevoie să aştepte la ghişee, şi că bonificaţia de 5% pentru plata integrală a impozitului anual este valabilă până în 31 martie inclusiv”, a precizat Marian Voinescu, directorul Direcţiei Fiscale.



Anul acesta, taxele şi impozitele locale au rămas neschimbate (ca în 2019), excepţie făcând impozitul plătit de persoanele fizice pentru clădiri care nu au destinaţia de locuinţă, plătit de persoane fizice. Mai exact, pentru anul 2020, impozitul va fi de 0,5 % din valoarea evaluată a clădirii, faţă de 0,2%, cât a fost în 2019.



Totodată, anul acesta va fi aplicată supraimpozitarea cu până la 500% a clădirilor declarate neîngrijite, potrivit criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr. 462 din 31 iulie 2019. Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/ desfiinţare valabilă, în vederea construirii/ renovării/ demolării şi care au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea acestor lucrări.





........................................................................................................................................







Exemple de calcul, impozite locale municipiul Braşov:





IMPOZITUL PE LOCUINŢE:



- Pentru un spaţiu locativ din Zona A, cu o suprafaţă utilă de 64,24 mp, se va plăti un impozit de 229 lei.

- Pentru un spaţiu locativ din Zona B, cu o suprafaţă utilă de 49,34 mp, proprietarii trebuie să plătească un impozit de 168 lei.

- Pentru un imobil de 50,65 mp (suprafaţă utilă) situat în Zona C, impozitul este de 149 lei.

- Pentru un spaţiu locativ de 43,8 mp (suprafaţă utilă) din Zona D, impozitul este de 123 lei.





IMPOZITUL PE TERENURI, INTRAVILAN:





- 1,085 lei/mp în Zona A;

- 0,82 lei/mp în Zona B;

- 0,55 lei/mp în Zona C;

- 0,26 lei/mp în Zona D.





IMPOZITUL PE TERENURI, EXTRAVILAN:



Pentru terenurile din extravilan (teren arabil), impozitul este de 0,0053 lei/mp.





IMPOZITUL AUTO:





- autovehicul 1.390 cmc - 80 lei/an;

- autovehicul 1.971 cmc - 258 lei/an;

- autovehicul2.450 cmc - 1.339 lei/an;

- autovehicul 2.874 cmc - 3.091 lei/an.





Pentru neplata impozitelor la termenul scadent se calculează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.