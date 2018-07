Continuă Festivalul Musica Barcensis ediţia a IX-a, cu noi concerte

Astfel,va găzdui concertul susţinut de ansamblul Septets, care propune un program în care vor putea fi ascultate lucrări pentru vioară solo, vioară şi harpă, două viori şi violă, cvartet de coarde, cvintet cu clarinet, sextet, iar în final cei şapte muzicieni invitaţi vor cânta împreună o lucrare de Ravel.(Ansamblul Septets înseamnă: Ciprian Dancu – Clarinet, Theodor Andreescu – Vioară, Adriana Ciltea – Harpă, Carla Maria Stoleru – Flaut, Valentin Şerban – Vioară, Mihail Grigore – Violoncel, Leona Varvarichi – Violă).Programul concertului:1. Georg Philipp Telemann – Fantezie nr 1 pt vioară solo2. Camille Saint-Saëns – Fantezia pt vioară și harpă3. Zoltán Kodály – Serenade pt 2 viori și violă4. Samuel Barber – Adagio pentru cvartet de coarde5. Wolfgang Amadeus Mozart – Cvintetul cu clarinet6. Béla Bartók- Dansuri populare pentru 6 instrumente7. Maurice Ravel – Introducere și Allegro pt harpă, flaut, clarinet și cvartet de coarde.(Brașov, Str. Lungă nr. 251), unde publicul va putea asculta duo-ul vioară - orgă, Elena şi Paul Cristian, cu lucrări de H.I. F. Biber, C.M. Widor, J.M. Leclair şi J. Rheinberger.Programul concertului:1. Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704) – Rosenkranz Sonata nr. 2 (the Visitation), La major (vioară – continuo)2. Charles-Marie Widor (1844 – 1937) – Arie în mi minor3. Jean Marie Leclair (1697 – 1764) – Sonata op.9 no.1, La major (vioară – continuo)4. Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704) – Passacaglia în sol minor – Îngerul păzitor din Sonatele Rozariului5. Joseph Rheinberger (1839 – 1901) – Temă cu variațiuni; Cântec de seară; Gigă; Pastorală; Elegie din op. 150.Ultimul week-end din iulie va aduce pentru iubitorii de muzică, pentru a doua oară în această ediţie, un concert extraordinar la Biserica Neagră din Braşov.va fi gazda concertului susţinut de ansamblul Sectio Aurea, în parteneriat cu Festivalul de Film şi Istorii Râşnov. Cinci muzicieni cu o bogată experienţă în practica interpretării autentice a muzicii vechi din Cluj, Miercurea Ciuc şi Braşov vor interpreta pe instrumente baroce lucrări de G.PH. Telemann, D. Scarlatii, F. Couperin, Sammartin, M.P. Montéclair şi J.P. Fasch.invită publicul la al doilea concert important găzduit de lăcaşul de cult în cadrul Festivalului Musica Barcensis. Renumita orchestră de tineret din Londra - London Schools Symphony Orchestra, dirijată de Peter Ash, va prezenta un concert instrumental simfonic şi va interpreta „Rapsodia Română” de George Enescu, „Trei Episoade dansante” din muzicalul On the Town de Leonard Bernstein şi „Concertul pentru Orchestră” de Béla Bartόk.Mai multe detalii pe www.forumarte.ro/musica-barcensis-2018/