Continuă Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov

Descriere foto: Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov continuă de vineri până duminică (16 – 18 noiembrie 2018) cu noi manifestări: tabăra militară reconstituită în Piața Sfatului, concerte la Centrul Cultural Reduta, proiecții de film istoric; Sursa: facebook.com/muzeuljudeteandeistoriebrasov; zilesinopti.ro