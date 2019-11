„Contesa Maritza” încheie Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet

Descriere foto: La 50 de ani de la ultima premieră locală, „Contesa Maritza” revine în faţa publicului într-o adaptare contemporană, la Opera Brașov; Sursa:opera-brasov.ro



Conform tradiţiei, premiera va fi prezentată în două seri consecutive (sâmbătă şi duminică) şi cu două distribuţii diferite. În plus, celebra operetă are parte de o montare modernă la Opera Braşov!



Festivalul Internaţional de Operă, Operetă şi Balet ajunge, în acest week-end, la finalul celei de-a XVII-a ediţii şi conform tradiţiei instituite de mai mulţi ani, se va încheia cu un spectacol ce va fi prezentat în premieră, în două seri consecutive, cu două distribuţii diferite. În acest an, premiera aleasă este „Contesa Maritza”, de Emmerich Kalman, ce se va juca atât sâmbătă, 2 noiembrie 2019, cât şi duminică, 3 noiembrie 2019, de la ora 18.30.



Libretul, scris de Julius Brammer şi Alfred Grünwald, se bazează pe „Romanul unui tânăr sărac”, de Octave Feuillet. Premiera operei a avut loc pe 24 februarie 1924, la Theater an der Wien, din Viena.



După jumătate de secol, revine pe scena braşoveană într-o adaptare modernă



La 50 de ani de la ultima premieră locală, „Contesa Maritza” revine în faţa publicului într-o adaptare contemporană din care nu lipsesc umorul şi magia. „Am dorit ca acest spectacol sa aibă legătură cu Braşovul şi împreună cu întreaga echipă artistică şi tehnică, sperăm să reuşim să construim o punte între scenă şi sală”, mărturiseşte tânărul regizor Alexandru Nagy. Acesta revine la Opera Braşov după ce, în 2013, a montat „Il Tabarro” de Giacomo Puccini, fiind, la vremea aceea, cel mai tânăr regizor de operă din România (23 de ani).





Opereta, „Contesa Maritza”, pe scurt



Văduvă, nobilă, tânără, frumoasă, dar mai ales bogată, Contesa Maritza este stăruitor curtată de diverşi admiratori care, cum o văd, o şi cer în căsătorie. Pentru a scăpa de insistenţele admiratorilor, anunţă o logodnă imaginară cu un oarecare Koloman Zsupan, bărbat care, aşa credea ea, nu există decât ca personaj în opereta „Voievodul ţiganilor” de J. Strauss. Nici nu apucă să anunţe bine acest lucru, că un valet vesteşte sosirea fericitului logodnic, strănepot al personajului lui Strauss, ultimul vlăstar al străvechii familii din Varaşdin. Contesa va evita logodna, pe care ea însăşi a anunţat-o, şi va cădea pradă prezicerilor unei tinere ghicitoare, ţiganca Manea, care îi spune că n-o să treacă nici o lună şi se va îndrăgosti de un bărbat frumos, de viţă nobilă. Acesta nu va fi altul decât Tassilo, administratorul moşiei contesei.



Toată povestea sentimentală este susţinută de o muzică la fel de romanţioasă, în care inflexiunile cântecului popular maghiar şi valsul vienez domină partitura. Sunt momente muzicale care cu siguranță vor fi reţinute pentru a fi apoi fredonate: aria ţigăncii ghicitoare, aria lui Tassilo „Când molcom se scurg clipele-n amurg…” - vals, aria Contesei Maritza cu cor „Cântă-mi dar ca altădată, hai, bătrâne lăutar...”, romanţa lui Tassilo „Zi-i ţigan ...”.



La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mircea Holiartoc. Scenografia şi costumele sunt create de Rodica Garştea, iar coregrafia este semnată de Ramona Mezei. Asistent regie este: Silvia Papadopoulos, iar regia scenei aparţine lui Dan Antipa.



Preţul biletelor este de 40 sau 50 de lei, în funcţie de locul din sală.



Biletele se vând la sediul Operei, str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268/419380.





Distribuţia celor două seri:



Sâmbătă, 2 noiembrie 2019



Contesa Maritza: Cristina Radu

Tassilo: Alexandru Aghenie

Lisa: Corina Klein

Koloman Zsupan: Liviu Iftene

Moritz Dragomir: Marian Reşte

Manea: Cristina Roşu

Cecco: Lucian Burlacu

Ilka: Maria Petcu-Catrina

Karl Stefan: Valer Lucaciu



Duminică, 3 noiembrie 2019



Contesa Maritza: Mădălina Bourceanu

Tassilo: Cosmin Marcovici (Opera Naţională Română Iaşi)

Lisa: Andromeda Nemeş

Koloman Zsupan: Lorand Cristian

Moritz Dragomir: Ştefan Schuller

Manea: Asineta Răducan

Cecco: Ion Taşcă

Ilka: Simona Manole

Karl Stefan: Paul Tomescu





Își dau concursul Orchestra, Corul și Baletul Operei Brașov.