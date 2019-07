Constructorul care lucrează la Colegiul Naţional „Unirea” din Braşov va fi concediat

Firma nu va mai putea participa o perioadă la licitaţiile publice a anunţat Primăria Braşov





În 17 iulie 2019 ar trebui să fie gata reparaţiile capitale la Corpul A al Colegiului Naţional „Unirea”, însă acest lucru nu se va întâmpla, iar noul termen anunţat de Primăria Braşov este anul 2020. Reprezentanţii municipalităţii braşovene au explicat de ce: constructorul a fost neserios.



De altfel, viceprimarul Braşovului, Costel Mihai, a anunţat că firma care realizează lucrările va fi concediată şi sancţionată.

„Pentru această investiţie, până acum, s-au făcut deconturi pentru 10% - 12% din valoarea totală a lucrărilor. În ceea ce priveşte stadiul fizic al lucrărilor, acesta este mai avansat, constructorul realizând intervenţiile mai complicate. Din 17 iulie, când ar fi trebuit să fie încheiate lucrările, contractul încetează de drept şi nu va fi prelungi, iar firma va fi sancţionată sub aspect juridic şi financiar. De asemenea, vom emite un certificat prin care constructorul nu va mai avea dreptul de a participa o perioadă la licitaţiile publice”, a declarat viceprimarul.



Totodată, reprezentantul municipalităţii braşovene a precizat că după încetarea contractului actual, Primăria Braşov va organiza o licitaţie pentru finalizarea lucrărilor la unitatea şcolară braşoveană. „Estimăm că reparaţiile capitale la Corpul A al Colegiului Naţional «Unirea» vor fi gata până la începerea anului şcolar 2020 - 2021”, a mai spus Costel Mihai.

Contractul pentru reparaţiile capitale la Corpul A al Colegiului Naţional „Unirea”, în valoare de 7.913.742 lei cu TVA a fost semnat cu Asocierea dintre SC Construcciones SC Deco SA (firmă din Spania, cu sucursală în România) şi SC Eisen Land SRL (Gorj).

Conform proiectului, intervenţiile la acest corp al Colegiului Naţional „Unirea” constau în repararea acoperişului şi a faţadelor, refacerea instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi a trotuarelor. Proiectul mai prevede instalarea unui lift pentru persoanele cu dizabilităţi, reamenajarea spaţiilor interioare şi montarea unor noi instalaţii electrice, de încălzire şi de apă.

Tot în interior, proiectul prevede suplimentarea numărului de grupuri sanitare pentru elevi, amenajarea unor vestiare, duşuri şi refacerea scenei din sala de spectacole.



Acelaşi constructor şi la „Informatică”

De altfel, SC Construcciones SC Deco SA face parte din asocierea de firme care realizează eficientizarea energetică inteligentă a Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, unde, la fel, lucrările sunt în mare întârziere. Totuşi, în cazul acestui proiect, viceprimarul Braşovului a afirmat că lucrările vor fi gata în această vară, astfel că în toamnă va fi redeschis.

„După finalizarea lucrărilor, la acest liceu va fi adus mobilier nou. De altfel, de la bugetul local al municipiului Braşov, liceul a primit suma de 700.000 lei, pentru achiziţionarea pieselor de mobilier şi a celorlalte dotări necesare”, a afirmat reprezentantul Primăriei Braşov.

Contractul de lucrări pentru reabilitarea Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” are o valoare de 5.036.227 lei, cu tot cu TVA. Proiectul prevede, printre altele, izolarea termică a pereţilor exteriori cu vată bazaltică (peste care se aplică plăţi ceramice), termo-hidroizolarea planşeului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor, repararea zidurilor interioare, montarea unui sistem de ventilaţie, refacerea reţelei de curent, a sistemului de iluminat, precum şi reamenajarea grupurilor sanitare.

Lucrările ar fi trebuit să fie gata la începutul acestui an.