Consiliul Județean Brașov scoate din nou la licitație contractul cu 9 obiective ale aeroportului

Consiliul Județean Brașov scoate din nou la licitație contractul cu 9 obiective ale aeroportului. Asta din cauza faptul că firma de construcții din Sibiu a încălcat termenele prevăzute de contract, așa că administrația județeană a pornit o nouă procedură de achiziții publice pentru aceste servicii și lucrări.







Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate Județului Brașov din motivul neîndeplinirii contractului de către antreprenor Consiliul Județean Brașov va face demersuri atât în instanță, cât și cu asiguratorul antreprenorului, în vederea recuperării sumelor.



„Din momentul semnării contractului pentru realizarea celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului Internațional Brașov, la nivelul Consiliului Județean Brașov am făcut demersurile necesare și am luat toate măsurile pentru ca firma din Sibiu să respecte prevederile contractuale și graficul de execuție convenit. Am avut numeroase ședințe pe această temă, cât și discuții cu reprezentanții firmei și de fiecare dată am primit asigurări că lucrurile vor intra în normal, în așa fel încât lucrările prevăzute în contract să fie realizate. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și de aceea am fost nevoiți să recurgem la măsura rezilierii contractului. Dorința noastră a fost să putem construi cele nouă obiecte într-un timp cât mai scurt. Vrem în continuare acest lucru și am încredere că vom găsi un antreprenor care să construiască rapid cele șapte obiecte pe care le avem acum în procedură de achiziție”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.