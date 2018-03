Conferințele Bookland Evolution revin la Brașov

Viitorul Romaniei sta in mainile tinerilor de azi - Cine le insufla tinerilor dorinta de a face ceva cu viata lor? Cine le asigura acele momente revelatorii, care le ghideaza apoi pasii inspre obiectivele personale si profesionale care li se potrivesc cu adevarat? Raspunsurile vin in aceasta ordine: familia, prietenii, scoala, mass media.



Ȋnsa oare e suficient sa fii ancorat/a in cele 4 cercuri? Cum ar fi sa primesti nemijlocit sfatul (si poate chiar mentoratul) unui om de succes, pe care-l admiri, dar pe care nu ai avut inca sansa sa-l intalnesti fata in fata?



Cu aceasta oferta vin Conferintele BookLand Evolution, care strabat anual 23 orase, reunind tinerii si personalitatile marcante, care-i incurajeaza și motiveaza prin exemplu personal sa faca alegerile potrivite in viata, povestindu-le despre provocarile care-i asteapta dar care nu trebuie sa-i opreasca din a-si urma vocatia!



Cel mai amplu proiect educational, prin cele 115 zile de conferinta, ofera liceenilor si studentilor o oportunitate excelenta de dezvoltare prin discutii libere, bazate pe experienta personala si interactiune directa cu profesionisti consacrati.



A 5-a editie a Conferintelor BookLand Evolution isi redeschide portile pentru tinerii din Brasov la Biblioteca Judeteana „George Baritiu” – Sectia pentru copii si tineret (Strada Iuliu Maniu, nr. 6).



De luni pana vineri (19-23 Martie), in intervalul orar 14–16, vor urca pe scena 15 personalitati pregatite sa raspunda la toate intrebarile, printre care Adrian Munteanu, Eugen Stefan Tarnovan, Raluca Buzea, Oana Capraru, Catalin Ionascu, Anca Dionisie si Onelia Pescaru.



Intrarea la conferinte este LIBERA!