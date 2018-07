Conferință First Job School, la Brașov

Descriere foto: Sursa: Săceleanul

FIRST JOB SCHOOL anunta conferinta de lansare a proiectului “Imbunatatirea calitatii managementului din sectoare economice SNC”, cod MYSMIS 117990. Conferinta va avea loc in data de 25.07.2018, ora 14.00 la Hotel Kronwell, Brasov.



Proiectul se desfasoara in perioada 07.05.2018-06.05.2019 in regiunea Centru, judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba.



Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea adaptabilitatii resurselor umane aflate pe pozitiile de management si din departamentele de RU din intreprinderile cu activitate economica in sectoare economice cu potential competitiv din Regiunea Centru, inclusiv antreprenorii ce-si gestioneaza propriile afaceri, la dinamica schimbarilor din sectoarele economice cu potential competitive conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI prin insusirea de cunostinte si abilitati pt. dezvoltarea/ utilizarea de instrumente, metode, practici de management a resurselor umane si de imbunatatire a conditiilor de lucru a angajatilor din firmele pe care le reprezinta.



Prin intermediul proiectului angajatii din HR si Managerii din toate departamanetele pot beneficia GRATUIT de servicii dupa cum urmeaza:



CURSURI PENTRU DEPARTAMENTUL DE HR

Cursurile de specializare

 Manager de Resurse Umane

 Inspector Resurse Umane



Cursuri de aprofundare a cunostintelor

 Recrutare Online

 Creare baze de date

 Headhunting si recrutarea specialistilor

 Evaluare personal

 Structura organizationala; intrumente de HR corelate cu legislatia muncii



CURSURI PENTRU MANAGERI DIN TOATE DEPARTAMENTELE

Cursurile de specializare

 Competente antreprenoriale

 Manager inovare Manager proiect



Cursuri de aprofundare a cunostintelor

 Management strategic

 Mini MBA

 Business English

 Limba germana pentru afaceri



Evenimente GRATUITE la care pot participa persoanele vizate:

 2 TARGURI DE LOCURI DE MUNCA (in calitate de angajatori) – dedicate special persoanelor din grupurile defavorizate;

 3 SEMINARII unde vom discuta/ dezbate pe tema “Specializarea inteligenta a intreprinderilor si cresterea competitivitatii prin formare profesionala”;

 2 CONFERINTE pe tema “Politici de HR - instrument pentru cresterea incluziunii persoanelor discriminate”;

 2 WORKSHOPURI cu tema “Integrarea obiectivelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon in strategiile companiilor in vederea dezvoltarii/ adaptarii activitatii la sectoarele de specializare inteligenta”.

 CONSULTANTA SI ASISTENTA pentru elaborarea sau imbunatatirea planificarilor strategice a resurselor umane din IMM-uri in vederea dezvoltarii si adaptarii activitatii la sectoarele economice de specializare inteligenta;

 SIMPOZION DE PREZENTARE RESURSE TIC pentru gestionarea resurselor umane in intreprinderi;

 2 MESE ROTUNDE unde se urmareste cooptarea a managerilor si persoanelor de HR in inserarea profesionala a persoanelor defavorizate;

 2 CONFERINTE pe tema “Metode si tehnici de HR pentru insertia profesionala a persoanelor defavorizate”.