Conferință despre Brașovul turistic, de Ziua Europei, la Centrul Cultural Reduta

Descriere foto: „Smart Tourism in a Smart Destination”, Conferință de Ziua Europei, la Centrul Cultural Reduta; Sursa: facebook.com/pg/SmartCityAssociation



Asociația Smart City Brașov organizează cea de a patra ediție a seriei de conferințe de ziua Europei, sub înaltul patronaj al Institutului Regiunilor Europene și în parteneriat strategic cu Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania), Universitatea Transilvania din Brașov și Liceul Teoretic Johannes Honterus și Colegiul Național Andrei Șaguna.



În acest an tema aleasă este „Smart Tourism in a Smart Destination”.



Evenimentul, cu intrarea gratuită, va avea loc în data de 9 Mai 2018 în Brașov la Centrul Cultural Reduta (str.Apollonia Hirscher nr.8) începând cu ora 9:00.



Conferința organizată la Brașov, de către Asociația Smart City Brașov, cu ocazia Zilei Europei tratează an de an diferite teme cu rol în creşterea circulaţiei turistice sau cu impact în creşterea notorietății Brașovului ca destinație turistică: multiculturalitate, destinații de vacanțe, tradiții specifice.

Tematica de anul acesta aduce în prim plan strategia de dezvoltare turistică prin crearea unui oraș „SMART”, având în vedere contextul european în care ne aflăm, unde pe harta lumii orașele smart devin din ce în ce mai vizibile și atrag din ce în ce mai mulți vizitatori.



Dezvoltarea Turismului reprezintă pentru județul Brașov, sectorul economic care dispune de un valoros potențial de dezvoltare, neexploatat încă suficient și care în ultimii 20 de ani a devenit o sursă de atracție atât a investitorilor, cât și a turiștilor străini/români, motiv pentru care în afară de atracțiile naturale, sezoniere, de muzee, arhitectură veche și de istoria medievală, Brașovul trebuie să devină un oraș turistic „funcțional” din toate punctele de vedere, adică un oraș „SMART”.



După conferință, cei prezenți sunt invitați la un recital extraordinar de pian susținut de renumitul pianist brașovean Ioan Dragoș Dimitriu. Vor urma momente speciale pregătite de Fanfara Liceului Șaguna.



În încheiere va avea loc un recital dedicat zilei Europei susținut de Corul Liceului Honterus și tineri muzicieni din cadrul liceului Johannes Honterus, care vor aduce spre audiție lucrari celebre cunoscute ale unor compozitori faimoși din țările membre ale Uniunii Europene.