Condamnat după ce a ameninţat un poliţist

Un braşovean a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de doi ani, pentru o faptă de ultraj comisă în urmă cu un an şi jumătate.



Mai exact, bărbatul a fost oprit de poliţiştii din Săcele, în timp ce transporta lemne cu o căruţă, iar la verificarea documentelor de transport, s-a constatat că avizul de însoţire a materialului lemnos era expirat. În acest context, bărbatul a devenit violent verbal şi a adresat poliţiştilor injurii şi ameninţări cu acte de violenţă.



Brașoveanul a fost condamnat în primă instanţă de Judecătoria Braşov, la aproximativ un an de la comiterea faptei, însă inculpatul a atacat decizia, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel.



Magistraţii acestei instituţii au decis însă, pe 21 martie, să respingă drept nefondat apelul. În dosar a fost înregistrată o singură parte vătămată care nu s-a constituit parte civilă în dosar, astfel că inculpatul nu este nevoit să plătească daune.