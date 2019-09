Concurs de karaoke destinat persoanelor cu dizabilităţi, la Centrul Cultural Reduta

Centrul Cultural Reduta Braşov a găzduit la finalul săptămânii trecute ediţia a VII-a a concursului de karaoke destinat persoanelor cu dizabilităţi.



Organizat de Fundaţia Rafael, evenimentul a reunit 60 de membri ai organizaţiilor şi instituţiilor de profil din judeţ, sub sloganul „Fiecare om are muzica lui. Să o ascultăm!”.



Evenimentul a fost un excelent prilej pentru persoanele cu dizabilităţi de a se întâlni, de a socializa şi de a se bucura de muzică.



Au fost împărţite diplome pentru cei mai merituoşi dintre participanţi. De asemenea, concurenţii şi spectatorii au primit produse de cofetărie şi de patiserie, răcoritoare şi încântarea de a fi împreună şi de a lăsa muzica fiecăruia să contribuie la buna dispoziţie e tuturor.



„Participarea entuziastă a concurenţilor şi a spectatorilor este încă un argument că muzica acompaniază evoluţia fiecăruia dintre noi şi face parte integrantă din esenţa umană, fiind mediul în care sufletul se simte mereu acasă. Dincolo de diferenţe e bucuria care uneşte!”, a mărturisit spus Claudiu Ştaier, reprezentant al Fundaţiei Rafael.