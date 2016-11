Concerte în întâmpinarea Crăciunul şi Anului Nou, la Biserica Neagră

Descriere foto: Biserica Neagră în aşteptarea sărbătorilor; Sursa foto: istorie-pe-scurt.ro; Sursa: adevarul.ro



Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Braşov a pregătit pentru perioada Crăciunului şi a Anului Nou patru concerte tematice, continuând tradiţia prin care Vestea Bună a Naşterii Mântuitorului este adusă braşovenilor prin intermediul muzicii.



În perioada aşteptării venirii Pruncului Isus, Corul „Bach” al Bisericii Negre alături de solişti şi orchestra formată din muzicieni ai ansamblurilor Capella Coronensis şi Neumarkt Brass, sub bagheta dirijorului Steffen Schlandt, va transmite bucuria naşterii Mântuitorului prin concertul intitulat ”Machet die Tore weit” („Larg deschideţi poarta sufletelor voastre”) ce va avea loc în data de 11 decembrie, de la ora 17.00.



Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Braşov se alătură, pentru al cincilea an consecutiv, Fundaţiei Forum ARTE în derularea proiectului „Ascultaţi colindul îngerilor”, în cadrul căruia peste 200 de elevi din Braşov şi Sfântu Gheorghe îşi vor uni din nou glasurile şi instrumentele pentru a învăţa şi a cânta colinde.



Două evenimentele muzicale cu scop caritabil, ca rezultat al muncii acestor copii, se vor desfăşura în data de 15 şi 16 decembrie 2016, de la ora 18.00.



Trecerea în noul an va fi marcată în Biserica Neagră prin concertul „La cumpăna dintre ani”, din data de 31 decembrie, ora 12.00, care va include, pe lângă muzica de orgă, mesajul spiritual al comunităţii evanghelice pentru anul 2017.



Biletul de intrare pentru fiecare eveniment în parte este de 20 lei şi va putea fi procurat de la casa de bilete a Bisericii Negre începând cu 1 decembrie 2016, după următorul program: marţi – sâmbătă între orele 10.00 – 14.30 şi duminică între orele 12.00 – 14.30.