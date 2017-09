Concerte de orgă de excepție la Biserica Neagră

Descriere foto: Finalul stagiunii numărul 65 și „Credo in unum Deum”, (Misa de la Brașov), la Biserica Neagră din Brașov; Sursa: newsbv.ro



Seria concertelor de orgă de la Biserica Neagră, din cadrul stagiunii numărul 65, se va încheia marți 26 septembrie 2017, printr-un concert susținut la cele 4 orgi.



Vor interpreta: Ursula Philippi, Paul Cristian, Eckart și Steffen Schlandt.



Acest concert de orgă dorește să prezinte publicului încă o dată bogăția acestor instrumente și uniunea lor cu spațiul sacral.



În cele 4 luni de desfășurare, stagiunea cu numărul 65, a reunit peste 7000 de ascultători. Dintre aceștia mai mult de 500 au fost copii și tineri.



În cadrul evenimentului de încheiere a stagiunii, publicului i se vor prezenta momente din concertul în primă audiție a compoziției „Credo in unum Deum”(Misa de la Brașov) ce urmează să aibă loc sâmbătă, în data de 30 septembrie 2017, de la ora 19:00, la Biserica Neagră. („Credo in unum Deum” nu face parte din stagiunea numărul 65, ci aparține evenimentului ce se va desfășura la sfârșit de săptămână: „Zilele Bisericii Evanghelice”).



„Credo in unum Deum”, (Misa de la Brașov), este o lucrare muzicală contemporană pentru soliști, cor, orgă și percuție reprezentând rodul unei colaborări între 5 muzicieni care au compus câte o parte din textul misei medievale în 5 limbi diferite: Kyrie (Zoltan Szalay) – în limba maghiară, Gloria (Steffen Schlandt) – în limba germană, Credo (Heinz Acker) – în limba latină, Sanctus și Benedictus (Șerban Marcu) – în limba română și Agnus Dei (Brita Falch Leutert) – în limba engleză.



Proiectul muzical „Credo in unum Deum” este cofinanțat de către Primăria Municipiului Brașov, prin programul de finanțare culturală. Concertul va putea fi de asemenea urmărit live pe un ecran montat în curtea Johannes Honterus și pe pagina de facebook Biserica Neagră-Schwarze Kirche.



Evenimentul este organizat cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la Reforma inițiată de Martin Luther și este celebrat în acest an de Biserica Evanghelică C.A. din România și Biserica Evanghelică-Lutherană ca o completare a „Zilelor Bisericii Evanghelice”, care se vor desfășura la Brașov și în Țara Bârsei în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017.