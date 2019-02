Concert simfonic inedit: Alphorn-ul adus pentru prima dată, la Opera Brașov

Descriere foto: Cea de-a V-a editie a Festivalului Internațional W.A. Mozart, al Operei Brașov, îl va aduce, pentru prima dată în Brașov, pe solistul Carlo Torlontano, din Elveția, care va interpreta din opera mozartiana la un instrument neobișnuit - „alphorn”, pe scena Operei Brașov, miercuri 13 februarie 2019; Sursa: opera-brasov.ro



Alphorn-ul, adus pentru prima oară la Brașov. Va cânta pe acorduri semnate de tatăl marelui compozitor, Mozart!



Miercuri, 13 februarie 2019, de la ora 18.30, în Sala Operei, melomanii sunt așteptați la un Concert simfonic inedit susținut de Kamerata Kronstadt, dirijată de maestrul Cristian Oroșanu, în cadrul Festivalului Internațional W.A. Mozart 2019.



În programul evenimentului sunt cuprinse lucrări semnate de W.A. Mozart: „Sonata nr. 13, KV. 328”, „Divertimento KV. 137” și „Serenade nr. 6, KV. 239”, „Sinfonia Pastorella” pentru alphorn și orchestră de coarde, o lucrare a lui Leopold Mozart (tatăl marelui compozitor, rămas în umbră pentru a susține cariera fiului său și „Sinfonia Pastoritia” pentru alphorn și orchestră de coarde de Anton Zimmermann.



Prima piesă din concert, „Sonata nr. 13”, va avea patru soliști: la vioară, violă și contrabas și un invitat de marcă în orchestră, organistul Bisericii Negre, Steffen Schlandt, care va cânta pe o orgă portabilă.



Elementul spectaculos și inedit al acestui concert este alphorn-ul, un instrument specific Alpilor, folosit pentru a transmite semnale sonore. El va fi adus pentru prima dată la Brașov de solistul italian Carlo Torlontano, cel care va oferi publicului „Sinfonia Pastoritia” și „Sinfonia Pastorella”, primele două concerte scrise pentru alphorn din istoria muzicii clasice.



„Acum mulți ani am călătorit în Alpi și am zărit un alphorn într-un mic magazin din munți. Am încercat să cânt la el și a fost… dragoste la prima vedere! Din primul minut m-am îndrăgostit de sonoritatea lui. În special am fost fascinat de puritatea sunetului și am avut sentimentul că țin un instrument viu în mâini. Simt vibrațiile lemnului, un sentiment pe care alte instrumente nu mi-l dau. De atunci am decis să introduc acest instrument în sălile de concert, instrument care este cunoscut mai mult pentru a trimite semnale de-a lungul văilor Alpilor. Majoritatea timpului meu îl dedic promovării alphorn-ului, tradițiilor și repertoriului legat de acesta. Intenția mea, pe care îmi place s-o numesc «misiunea mea», este să duc alphorn-ul în jurul lumii astfel încât oamenii să se bucure împreună cu mine de melodicitatea acestui instrument neobișnuit. Cântând la alphorn, simt, de asemenea, o stare de pace și liniște. Și pentru aceasta îl iubesc!”, afirmă muzicianul italian Carlo Torlontano.



Leopold Mozart ((tatăl marelui compozitor W.A. Mozart ) a compus o serie de lucrări care implică instrumente mai puțin întâlnite într-o orchestră. El a avut prilejul să asculte un alphorn și a fost impresionat de măreția instrumentului, hotărând să-l includă ca solist în „Sinfonia Pastorella”. Această lucrare este chiar prima piesă de muzică clasică dedicată alphorn-ului.



Anton Zimmermann este un compozitor născut în Silezia, contemporan al lui Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Zimmermann și-a desfășurat marea parte a carierei în Bratislava, unde a lucrat ca violonist, dirijor, compozitor și impresar. Una dintre lucrările de pionierat din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care au suferit o revigorare în perioada clasică și care au contribuit la formarea orientării pastorale a lucrărilor simfonice este „Sinfonia Pastoritia”.



Prețul biletelor este de 30 și 40 de lei.

Biletele se pot achiziționa de la casieria Operei Brașov.