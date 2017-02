„Concert Simfonic Extraordinar”, sâmbătă, la Sala Patria!

Descriere foto: Opera Braşov

Sâmbătă, 11 februarie, de la ora 18.30, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului W.A. Mozart, organizat de Opera Brașov, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Brașov, braşovenii sunt invitaţi la un Concert Simfonic Extraordinar, în Sala Patria. La pupitrul Orchestrei Operei Brașov se va afla maestrul Ilarion Ionescu-Galați, iar invitat este tânărul violonist Radu Ropotan. În programul concertului, veți putea audia lucrări deosebite din creația mozartiană: „Divertisment nr. 11, KV. 251”, „Concertul pentru vioară nr. 4, în Re major, KV. 218” și „Simfonia nr. 35, în Re major «Haffner», KV. 385”.

Figură proeminentă a şcolii muzicale românești, Ilarion Ionescu-Galaţi este denumit şi „Dirijorul pictor”, „Omul-orchestră”, iar auzul său absolut a devenit proverbial. Este cetățean de Onoare al orașelor: Ploiești, Brașov, Târgu Mureș; este, de asemenea, Membru de Onoare al Academiei Sazuki – Tokyo (Japonia). În 1992 a primit Diploma de Onoare a Ministerului Culturii din Turcia. În 2002 primește Marele Premiu al Criticii Muzicale iar în 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de „Mare Ofițer” din partea Președinției României.

În 2014, violonistul Radu Ropotan își termină studiile de masterat cu bursă la Royal Academy of Music (Londra), cu distincție, sub îndrumarea lui Igor Petrushevsky și Levon Chilingirian. Concertează pe scene din România, Franța, Germania, Italia, Austria, Anglia, iar în 2014 a luat parte, în Japonia, la Festivalul de Muzică al Pacificului, colaborând cu Rainer Kuchl – concert maestru al Vienna Philharmonic și David Chen – concert maestru al Metropolitan New York Philharmonic. Preţul unui bilet este 20 lei.