Concert Simfonic Extraordinar, joi, la Filarmonică

Descriere foto: Orchestra Simfonică a Filarmonicii Braşov va susţine la Sala Patria un Concert Simfonic Extraordinar de excepţie sub bagheta renumitului maestru Pierre Vallet, din SUA, iar invitat este clarinetistul american Gary Dranch (Imagini de la repetiții); Sursa: bzb.ro



Joi, 8 noiembrie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Braşov va susţine la Sala Patria un Concert Simfonic Extraordinar de excepţie.



Concertul se va desfășura sub bagheta renumitului maestru Pierre Vallet, din SUA, iar invitat este clarinetistul american Gary Dranch.



În program se vor regăsi lucrări din C. M. von Weber – Uvertura la opera „Der Freischutz” şi Concertul nr. 2 în Mi bemol major op. 74, precum şi W. A. Mozart – Simfonia nr. 36 „Linz” KV 425.







Dirijorul francez Pierre Vallet, lăudat pentru eleganţa şi intensitatea interpretărilor sale, este un oaspete frecvent al marilor companii de operă din lume. Vallet este membru al Operei Metropolitane, mai întâi ca pianist şi îndrumător, iar mai târziu ca dirijor.



În 2016 The New York Times a desemnat opera „Perseu şi Andromèda” de Ibert, dirijată de Pierre Vallet, la Manhattan School of Music, drept una dintre cele zece cele mai bune spectacole clasice din New York. În calitate de pianist, a susţinut recitaluri atât în SUA, cât şi în Europa şi a acompaniat solişti renumiţi ca Natalie Dessay, Maria Guleghina, Ying Huang, Denyce Graves şi Dmitri Hvorostovsky. Mai recent a apărut la Opera de Stat din Viena cu Roberto Alagna şi cu Joyce di Donato într-un concert live pentru lansarea noului său album Stella Di Napoli.



În paralel cu activitatea artistică desfăşoară şi activitate pedagogică. Este lector şi profesor invitat la mai multe universităţi din lume. Vallet a studiat dirijatul şi teoria fenomenologiei muzicii cu Sergiu Celibidache, pianul cu Louis Hilbrand la Geneva şi Peter Feuchtwanger la Londra. Este absolvent al L'Ecole Normale de Musique de Paris şi al Conservatorului Naţional Superior de Musică din Paris.



Clarinetistul Gary Dranch a obţinut diploma de Doctor în Arte Muzicale la Universitatea din Illinois, la Urbana-Champaign, în 1981. Originar din New York, Gary Dranch a susţinut concerte şi recitaluri în faimoase săli de concerte ale lumii. În 2007, Gary Dranch a fost invitatul Asociaţiei Internaţionale de Clarinetişti din Vancouver, Canada. În 2014 a concertat cu Brooklyn Symphony Orchestra, interpretând premiera concertului de Anderson „Spirit Guide”, un dublu concert pentru clarinet, soprană şi orchestră, compus special pentru el. Este prim-clarinetist în orchestra Greenwich Village Orchestra şi apare cu regularitate la Lehman College în compania formaţiei Westchester Band. În sezonul de concerte 2018-2019 va concerta la New York alături de “Con Brio Ensemble”.