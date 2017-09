Concert Extraordinar în deschiderea „Stagiunii Aniversare” a Filarmonicii Brașov

Descriere foto: Concert Simfonic Extraordinar în deschiderea stagiunii cu numărul 140 a Filarmonicii; Sursa: filarmonicabrasov.ro, newsbv.ro



Filarmonica Brașov, una dintre institutiile emblematice culturale ale orașului nostru, își reia activitatea din data de 28 septembrie 2017 și deschide porțile unei noi stagiuni, 2017 - 2018, care marchează, jubiliar, anul cu numărul 140. Va fi un an plin de spectacole care își propun să ajungă la inimile brașovenilor și să aprindă scântei în sufletele melomanilor. „Muzica este o forma de expresie ce folosește sunetul, însă nu necesită cuvinte".



Chiar în deschiderea stagiunii, cu casa închisă, se cântă Beethoven. Dirijează un japonez, Daisuke Soga, cetățean de onoare al Brașovului! Pe scenă se va afla și pianistul rus Eduard Kunz, născut în Siberia și adus de dragoste în România, unde s-a și stabilit de câțiva ani și unde are o familie frumoasă. Eduard Kunz este, potrivit BBC Music Magazine unul dintre primii 10 tineri pianiști ai lumii.



Primul concert al stagiunii cu numarul 140, programat pentru seara de joi, 28 septembrie 2017 este așteptat cu nerăbdare de melomani.



Concertul este unul extraordinar și îl va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Daisuke Soga din Japonia, cunoscut și iubit de către publicul brașovean. În deschidere ne vom putea bucura de prezența unuia dintre cei mai buni tineri pianiști din lume, Eduard Kunz, originar din Rusia.



Programul serii va fi unul de excepție: Ludwig van Beethoven, Simfonia a IX-a și Concertul nr. 5 – Imperialul.



Partiturile care se remarcă prin nuanțare, acuratețe și mai ales prin sincronizarea dintre instrumentiști, vor pune în valoare și de această dată virtuozitatea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii brașovene.



Dirijor: Daisuke Soga – Japonia,

Solist: Eduard Kunz – pian (Rusia)

Corul Mixt al Filarmonicii de stat Târgu-Mureș

Dirijor cor: Vasile Cazan



Concertul Extraordinar Simfonic, precum si Recitalul Extraordinar, marcheaza cu aplomb deschiderea „Stagiunii Aniversare”, sub semnul careia se vor desfășura toate concertele și recitalurile stagiunii 2017 – 2018.



Filarmonica Brașov a pregatit și pentru această stagiune surprize muzicale, pentru a puncta în mod strălucit cei 140 de ani de tradiție în susținerea și promovarea valorilor culturale. Pe scena instituției brașovene vor urca dirijori și soliști instrumentiști sau vocali, atât din țară cât și din străinătate.



Concertul Simfonic Extraordinar ce va deschide stagiunea 2017-2018, va avea loc la Sala „Patria”, joi, 28 septembrie 2017, de la ora 19.00.



(Pentru Concertul Simfonic Extraordinar - Deschiderea Stagiunii 2017- 2018 nu mai sunt bilete).