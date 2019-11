Concert Simfonic Extraordinar, cu trei artiști de seamă, joi la Filarmonică

Descriere foto: Joi, 14 noiembrie 2019, de la ora 19, la Sala Patria, Orchestra Simfonică va susține un Concert Simfonic Extraordinar sub bagheta dirijorului japonez Koichiro Kanno. Soliștii serii vor fi violonistul Florin Ionescu – Galați și soprana Cristina Radu; Sursa: radioromaniacultural.ro

Biletele se găsesc la Sala Patria, din B-dul 15 Noiembrie, nr. 50 A dar si pe www.bilet.ro Costul unui bilet este de 50 lei.Koichiro Kanno, născut în Tokyo, Japonia, în 1971, a început să studieze pianul la vîrsta de cinci ani; în perioada 1990-1995 a studiat la Academia de Muzică Toho-gakuen din Tokyo, cu profesorii Morihiro Okabe, Naoto Otomo şi Kazushi Ono (dirijat), Sumio Miwa (trombon), Mariko Morokuma (pian) şi Motoko Nabeshima (clavecin şi bas continuu).A fost distins cu Premii la concursurile internaţionale de dirijat Dinu Niculescu, Braşov (1996), Bartók Opera Conducting Competition, Cluj-Napoca (2007), Concorso Internazionale Luigi Mancinelli per direttori d’opera, Orvieto (Italia, 2008) şi în anul 2009 la Blue Danube International Opera Conducting Competition, Burgas (Bulgaria); de asemenea a fost finalist la „Le concours international de jeunes chefs d’orchestre deBesancon”, în Franţa (2003 şi 2005).Din anul 1995, Koichiro Kanno a început să se integreze în viaţa muzicală românească, fiind succesiv sau concomitent trombonist al Filarmonicii „Gheorghe Dima” din Braşov (1995-1997), corepetitor la Opera din Braşov (1995-1997), profesor corepetitor la Liceul de Muzică din Braşov (1996-1999), dirijor la Opera din Braşov (1997-2001), profesor asociat la clasa de trombon a Facultăţii de Muzică din Universitatea „Transilvania” din Braşov (1997-2003) şi la clasa de operă a aceleiaşi facultăţi (1998-2000).Dând dovadă de talent precoce Florin Ionescu-Galaţi (fiul celebrului magistru Ilarion Ionescu-Galați, dirijor de Onoare al Filarmonicii brașovene) debuta ca solist încă de la etatea de zece ani interpretând Concertul pentru vioara de Kabalevsky cu Orchestra Națională Radio.Și-a început studiile sistematice mai întâi la Liceul de Muzică din Brașov sub îndrumarea lui Radu Hamzea, iar în 1989 devine student al Conservatorului din București, avându-l profesor pe venerabilul muzician Ștefan Gheorghiu. De-a lungul anilor tânărul violonist a obținut numeroase premii la diferite Concursuri Internaționale, amintindu-le pe cele de la Stressa – Italia, Festivalul „George Enescu”-București,”Tibor Varga”-Elveția,”Paganini” Italia,”Wieniawski”-Polonia.A fost distins cu premii la diferite concursuri: Stressa, Italia (1984), Usti nad Orlici, Cehoslovacia (1985), Dinu Lipatti, România (1987), George Enescu, România (1991), Tibor Varga, Elveţia (1992), Nicolo Paganini, Italia (1993), Premiul Asociaţiei Criticilor şi Interpreţilor Români (1996) şi Premiul Televiziunii Române (1986 şi 1987).A început să concerteze încă de la vârsta de 10 ani, înscriindu-şi în palmares numeroase concerte şi recitaluri susţinute atât în ţară cât şi peste hotare: în S.U.A., Canada, Elveţia, Bulgaria, Turcia, Austria, Republica Moldova, Franţa, Italia, Norvegia, Japonia, Germania, Spania şi altele.În bogata lui carieră Florin Ionescu-Galaţi a realizat înregistrări pentru emisiuni și albume editate de case prestigioase de discuri ca Electrecord, Sipario Dischi, Radio Romania, Radio Istambul, ZDF . A cântat în săli celebre, precum ”Carnegie Hall” din New York, ”Herkuleessaal” Munchen, ”Suntory Hall” Tokyo, ”Beethoven Halle” Bonn, ”Megaron” Atena și Salonic, dar și la Ateneul Roman ori Sala Radio din Capitală. Cunoscutul violonist a colaborat cu mari muzicieni din țară și de peste hotare.Interpretă pasionată de muzica de cameră, lied şi oratoriu, Cristina Radu susţine concerte în SUA, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Ukraina precum şi în centre importante de cultură din Romania : Filarmonica George Enescu şi Sala Radio din Bucureşti, Filarmonica de Stat din Târgu Mureş, Filarmonica Mihail Jora din Bacău, Filarmonicile din Braşov şi Piteşti.Colaborează în proiecte muzicale organizate în cadrul Bisericii Negre din Braşov, alături de organistul şi dirijorul Steffen Schlandt. A fost invitată la Festivaluri de Operă, Operetă şi Balet (Braşov, Constanţa); Festivalul George Enescu (Bucureşti), Zilele muzicale Târgmureşene; Musica Coronensis şi Musica Barcensis (Braşov); Stagiunea Sunetul Muzicii (Castelul Peleș), Festivalul internaţional de film istoric (Râşnov) etc.Dintre realizările concertistice recente se numără War Requiem de Benjamin Britten, alături de Filarmonica George Enescu din Bucureşti, dirijor Ronald Zollmann; Oratoriul Elias de Mendelssohn-Bartholdy alături de Filarmonica din Braşov, dirijor Steffen Schlandt; Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart alături de Filarmonica George Enescu din Bucureşti, dirijor Paul Staicu; Nelson Mass de Joseph Haydn alături de Filarmonica de stat din Târgu Mureş, dirijor Alexandre Myrat; Les nuits d’ete de Hector Berlioz, alături de Filarmonica George Enescu din Bucureşti, dirijor Christian Badea; Stabat Mater de Gioacchino Rossini alături de Orchestra Operei Braşov, dirijor Traian Ichim.