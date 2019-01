Concert Simfonic de excepţie, la Filarmonica Braşov

Descriere foto: Joi, 10 ianuarie 2019, artiştii Filarmonicii Braşov propun publicului brașovean un Concert Simfonic de excepţie, cu un program reportorial ales special pentru a marca intrarea în noul an. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Oroșanu, iar invitat va fi tânărul pianist Ioan-Dragoş Dimitriu; Sursa: facebook.com/FilarmonicaBrasov



Joi, 10 ianuarie 2019, de la orele 19.00, artiştii Filarmonicii Braşov propun publicului brașovean un Concert Simfonic de excepţie, cu un program reportorial ales special pentru a marca intrarea în noul an.



La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Oroșanu, iar invitat va fi tânărul pianist Ioan-Dragoş Dimitriu.



În program se vor regăsi G. Gershwin - Uvertura „Cubana” şi „Rhapsody in Blue” pentru pian şi orchestră, precum şi E. Grieg - Suita „Dansuri Simfonice” op. 64.



Cristian Oroşanu,în prezent dirijor permanent al Filarmonicii Braşov, a dirijat aproape toate orchestrele filarmonicilor din ţară şi ansamblurile muzicale Radio România.



Ioan-Dragoş Dimitriu a început studiul pianului la vârsta de şase ani, sub îndrumarea pianistei Corina Ibănescu. Când avea 16 ani susținea deja primul concert cu Orchestra Simfonică dirijată de maestrul Ilarion Ionescu-Galați. Din 2010 este student al Universităţii de Muzică şi Arte Dramatice din Viena, la clasa profesorului Martin Hughes.



Costul unui bilet este de 20 de lei.