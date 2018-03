Concert omagial de muzică indiană, la Sala Patria

Sala Patria din Braşov va găzdui luni, 26 martie, de la ora 19, un concert omagial extraordinar de muzică indiană clasică cu maestrul Subramanian Bhaskar şi Shubham Andheryia, ambii din India.



Ediţia din acest an a festivalului este realizată de Asociaţiile Nirmal Art şi Sahaja Yoga România, în parteneriat cu Primăria Braşov.



Ca în fiecare an, festivalul este organizat în semn de recunoaştere şi respect pentru fondatoarea metodei de meditaţie Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la naşterea acesteia.



Recunoscută drept cea mai marcantă personalitate spirituală a timpurilor noastre, Shri Mataji Nirmala Devi a oferit umanităţii o metodă de evoluţie spirituală, cultivare şi dezvoltare a calităţilor umane înnăscute.



Sahaja Yoga (yoga spontană) este o sinteză între esenţa clasicei Yoga şi tezaurul spiritualităţii din alte epoci şi diferite zone geografice.



Shri Mataji a călătorit neîntrerupt pe cinci continente timp de 40 de ani pentru a-şi transmite mesajul: în fiecare fiinţă este o forţă interioară de mare valoare, care poate fi trezită în mod spontan şi care nu are niciun preţ, pentru că este înnăscută. Shri Mataji explică faptul că trezirea acestei energii este imperios necesară pentru obţinerea păcii la nivel global.



Ca recunoaştere pentru munca domniei sale, Organizaţia Naţiunilor Unite i-a oferit medalia pentru pace şi a fost nominalizată de două ori la Premiul Nobel pentru Pace.



Astăzi milioane de oameni din peste 90 de ţări din întreaga lume practică Sahaja Yoga. Meditaţia şi tehnicile de echilibrare sînt predate şi în cadrul unor programe specializate, în spitale, în centre de reabilitare pentru tratarea cazurilor de dependenţă de alcool şi droguri sau în medii corporatiste în programe de wellness.