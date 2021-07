Concert la Biserica Neagră cu melodii cântate pe o vioară Stradivarius Elder Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, Categoria Tezaur

Alexandru Tomescu revine într-un concert de vioară la Biserica Neagră, pe 5 august, la ora 19.30. O seară magică întâmpină publicul cu melodii oferite din partea unui celebru violonist, cântate pe un instrument care este Obiect de Patrimoniu Național, și care răsună într-o ambianță de excepție.



Biletele vor fi puse în vânzare începând cu 29 iulie și vor putea fi achiziționate de la INSPIRATIO gift studio, Curtea Johannes Honterus nr. 8, vis-a-vis de Biserica Neagră, sau online - https://bit.ly/ConcertTomescu. Prețul biletelor este de 50 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii până la vârsta de 18 ani. Se recomandă participarea copiilor peste 6 ani. În seara concertului, accesul se va face începând cu ora 19.00.



Celebru violonist român contemporan, Alexandru Tomescu (născut în 1976) întrunește în conştiinţa publicului amprenta unei vocaţii şi a unui destin artistic, dublate de o energie puţin obişnuită, pentru a le traduce în faptă. În plus, energia este dată de șansa de a cânta pe o vioară Stradivarius Elder Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, Categoria Tezaur.



Pe parcursul concertului, Alexandru Tomescu va fi acompaniat la pian de Josu De Solaun, (Valencia, 1981), pianist cu dublă cetățenie, spaniolă și americană, câștigător al Premiului I la cea de-a XIII-a ediție a Concursului Internațional de pian George Enescu (2014), a cărui listă de câștigători include nume celebre ale pianului modern, precum Radu Lupu și Elisabeth Leonskaja, el fiind primul spaniol care a câștigat acest concurs.



Concertul din Biserica Neagră face parte din TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS. Ajuns la ediția a XIV-a, turneul se desfășoară anul acesta sub egida ”ODA BUCURIEI” și își propune să continue să conecteze muzica cu publicul și să dea speranță prin mesajul ”împreună aducem bucurie”, printr-o transcripție pentru vioară și pian a celebrei “Oda Bucuriei” (din Simfonia a IX-a), de Ludwig van Beethoven.



Acest concert este parte integrantă a conceptului INSPIRATIO by history&music, un concept lansat anul trecut de către Biserica Neagră, care are misiunea ocrotirii și punerii în valoare a patrimoniului acestui monument. Cu fiecare participare, publicul își aduce contribuția la păstrarea moștenirii valoroase, printre care restaurarea și conservarea unor obiecte deosebite, reparații, acordaj și întreținere a orgilor, dar și la creșterea ofertelor cultural-istorice pentru publicul larg.



În anii ce vor urma, această nouă abordare și nouă perspectivă se vor consolida prin acțiuni culturale inspiraționale ale brandului brașovean cel mai cunoscut – Biserica Neagră - și va deschide publicului larg noi căi pentru înțelegerea patrimoniului.





Parohia Evanghelică din Braşov aparţine de Biserica Evanghelică C.A. din România. Biserica Neagră este monumentul emblematic din proprietatea comunității. Din patrimoniul comunității mai fac parte și alte monumente istorice de valoare națională sau universală, datând din secolele XIV-XIX: clădirile din jurul Bisericii Negre - clădirea Colegiului Național „Johannes Honterus”, casa care a găzduit vestita bibliotecă înființată de Johannes Honterus în secolul XVI și casa din Piața Sfatului 18, cu picturi murale spectaculoase datând din secolele XVII-XVIII. Comunitatea dispune de încă o biserică medievală și două biserici baroce din sec. XVIII, toate aparținând categoriei A de pe Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și amplasate pe teritoriul municipiului Brașov.



Muzica are un loc important în comunitatea Bisericii Negre. Sezonul estival de orgă a luat ființă în 1953, din 2003 are loc Festivalul bienal Musica Coronensis și, din anul 2010, Festivalul Musica Barcensis - ultimele două în colaborare cu Fundația Forum ARTE.