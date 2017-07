Concert extraordinar al Corului Madrigal la Biserica Evanghelică din Cristian

Descriere foto: Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu va susține pe 14 iulie 2017, de la ora 20:30, un concert în Biserica Evanghelică din Cristian, județul Brașov.



Pe 14 iulie 2017, de la ora 20.30, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu va susține un concert în Biserica Evanghelică din Cristian.



Concertul ansamblului coral face parte din cea de-a patra ediție a C’Art Fest – Cristian International Art Festival, care se desfășoară între 9 și 16 iulie 2017 în localitatea brașoveană.



Pentru această ocazie, membrii Corului Madrigal au pregătit un program cu lucrări religioase din repertoriul românesc și internațional.

Recitalul de la Cristian se înscrie într-un program mai amplu pe care Corul Național Madrigal îl derulează în această vară, care cuprinde concerte în așezăminte religioase din țară.



Pe 2 iulie 2017, membrii Madrigalului au susținut un recital în Biserica Ortodoxă din Prejmer (județul Brașov), cu ocazia sfințirii lăcașului de cult, iar pe 15 august 2017 ansamblul coral va cânta la Biserica Ursulinelor din Sibiu, în cadrul Festivalului „Classics for Pleasure”.



„Participăm cu bucurie la un festival cultural atât de frumos precum este C’Art Fest, o manifestare care crește de la an la an. În pauza dintre stagiuni, întâlnirea cu cristolovenii, dar și cu turiștii care vin aici special pentru festival, este darul nostru pentru toți iubitorii de muzică și de frumos”, a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”.



Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4 100 de concerte aplaudate de melomani de pe întreg mapamondul, impunându-se ca un adevărat „brand de țară”. Este etalonul mondial al muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală.



În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summitului Global de Religie, Pace şi Securitate.