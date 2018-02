Concert de jazz, la Centrul Multicultural, cu Lucian Ban şi Alex Simu

Descriere foto: Lucian Ban şi Alex Simu vor susține sâmbătă, 10 februarie 2018, un Concert de jazz, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania Brașov; Sursa: unitbv.ro, bzb.ro



Iubitorii jazzului sunt aşteptaţi la un nou eveniment „Chamber Jazz” la Universitatea Transilvania sâmbătă, 10 februarie 2018, de la ora 19.00, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania (clădirea Rectoratului - Bdul Eroilor nr. 29). Protagoniștii spectacolului vor fi Lucian Ban (pian) şi Alex Simu (clarinete).



Concertul îi este dedicat unuia dintre cei mai originali clarinetişti ai jazzului modern – Jimmy Giuffre. Începând cu anii ‘50, când era parte din Stan Kenton’s Four Brothers, şi mai ales în înregistrările cu diferitele grupuri pe care le-a creat în anii ‘60, Jimmy Giuffre a impus, alături de John Lewis, George Russell sau Gunther Schuller, acea sinteză dintre jazz şi muzica clasică ce a ajuns să fie cunoscută ca „Third Stream”.



Lucian Ban şi Alex Simu vor interpreta piese de Jimmy Giuffre, dar şi compoziţii originale inspirate de muzica acestuia.



Lucian Ban este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni români de jazz. Pianistul şi-a câştigat renumele pe scena newyorkeză si cea internaţională graţie unei serii de proiecte şi albume de primă mână, sound-ul pianului său atrăgând comparaţii cu Vladimir Horrowitz şi McCoy Tyner (All About Jazz).



Alex Simu este originar din Bucureşti, iar la vârsta de 22 de ani a începutul studiul la Prince Claus Conservatory în Gronigen, Olanda. Urmând o carieră internaţională, a continuat studiile la Conservatorul din Amsterdam şi Manhattan School of Music în New York. Albumul de debut cu Arifa, „Beyond Babylon”, a fost votat ca cel mai bun disc de world music produs în Olanda. Activ pe scenele muzicii de jazz şi world încă din 1999, a participat la turnee în 32 de ţări pe 5 continente, împărţind scena cu importante personalităţi muzicale precum: Alvin Queen, Brian Lynch, Sjahin During, Benny Golson, Naseer Shamma, Ghalia Benali, Candy Dulfer, Peter Herbolzheimer, Jorge Reyes, Arto Tuncboyaciyan, Fra Fra Sound.





Concertul va avea loc sâmbătă, 10 februarie 2018, de la ora 19.00, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania (Bdul Eroilor nr. 29, Cladirea Rectoratului).