Concert de jazz cu Luiza Zan și Afrodizzy, la Brașov

Descriere foto: Luiza Zan și Afrodizzy, concert Jazz, miercuri, 14 martie 2018 la Club Rockstadt; Sursa: facebook.com/events; .facebook.com/pg/luizazanofficial



Cunoscuta artistă jazz Luiza Zan continuă seria evenimentelor prezentate în rol de curator și va aduce pentru brașoveni, în Club Rockstadt o pleiadă de artiști jazz, atât români cât și internaționali, în cadrul unor seri de virtuozitate și măiestrie muzicală.



Miercuri, 14 martie 2018 iubitorii de jazz sunt invitați la Club Rockstadt, de al ora 20.00, la o seară muzicală alături de Luiza Zan și Afrodizzy.



Biletele sunt disponibile la Club Rockstadt (Strada Nicolae Titulescu 2, Brașov) și online pe Iabilet.ro, la prețul de 35 de lei.

Luiza Zan este una din cele mai cunoscute cântărețe de jazz din România.



Cu 7 albume la activ, printre care Heritage, lansat în primăvara lui 2016, primul album de autor, Luiza Zan semnează muzica unor spectacole de teatru de marcă, precum Năpasta (Radu Afrim), Trei Rupturi (Radu Afrim), 7 (Sebastian Marina), precum și coloana sonoră a câtorva filme documentare (Circul Vesel - We Are Basca/HBO, Maria -We Are Basca, Carambol - Liviu Săndulescu). A participat în nenumărate competiții și estivaluri, unele dintre care au avut-o invitată în juriul acestora (Gala Hop 2015, Next Film Festival 2016, etc).



A cântat în multe conjuncturi, pe nenumărate scene, dintre care cele mai importante ar fi : Parlamentul European Bruxelles, Budapest Jazz Club, Bucharest Jazz Festival, Club 606 London, Centrul Wallonie-Bruxelles din Paris, Ambasada României la Ljubljana, etc.



Printre muzicienii care au acompaniat-o pe scenă de-a lungul vremii, cei mai importanți ar fi Rick Condit and the McNeese State University Big Band, Dave Stamps, Alex Harding, Petras Geniusas, Sorin Romanescu, Vlaicu Golcea, DJ Vasile, Electric Brother, Mircea Tiberian, Byron, Big Bandul Radiodifuziunii Române (cu care a lansat un album, ”Live!”).



Din 2016 a început colaborarea cu Vibrate! Festival, în cadrul căruia a evoluat cu Vlad Maistorovici (vioară), Diana Ionescu (pian), alături de muzicieni de renume din zona muzicii clasice, precum Orchestra Simfonică București, Max Ruisi (violoncel), Robin Green (pian solo) și Harry Cameron-Penny (clarinet & clarinet bas solo).