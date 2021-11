Paula Seling, concert cu muzică de film la Filarmonica Brașov

Paula Seling vine joi, 4 noiembrie, la Filarmonica din orașul nostru.







Brașovenii vor putea asculta un concert cu muzică de film interpretată de Paula Seling, care va cânta alături de orchestra Filarmonicii Brașov!







După ce recent a adus în Brașov un concert în care orchestra simfonică a cântat alături de personalități din lumea rockului românesc, pentru joia aceasta, Filarmonica Brașov propune un concert simfonic extraordinar cu muzică de film. Orchestra Filarmonicii Brașov va fi dirijată de maestrul Andrei Tudor, care este cunoscut atât ca dirijor, cât și în calitate de compozitor, și care a colaborat cu nume mari precumAngela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Goran Bregovici, Andra, Aura Urziceanu.





În program sunt următoarele piese:





R. Rodgers, O. Hammerstein - Sound of music selection for orchestra

H. Arlen - Somewhere over the rainbow (Vrăjitorul din Oz), arr. A. Tudor

F. Lay - O poveste de iubire (Love story)

A. L. Webber - Memory (Cats), arr. I. Tudor

E. Morricone - Ecstasy of gold (The good, the bad and the ugly)

A. Silvestri - Forrest Gump

H. Blake - Walking in the air (The Snowman)

H. Mancini - Moon river (Breakfast at Tiffany's)

V. Young - When I fall in love (Sleepless in Seattle), arr. A.Tudor

E. Doga - Vals (Dulcea și tandra mea fiara)

J. Williams - I won't light a candle (Lista lui Schindler)

J. Williams - Princess Leia’s theme (Războiul stelelor)

J. Williams - Throne room & end title (Războiul stelelor)

D. Parton - I will always love you (The bodyguard), arr. I. Tudor

J. Horner - My heart will go on (Titanic)





De asemenea, orchestrava interpreta și piesa On Golden Pond din filmul cu același nume, iar solistul la pian pentru această piesă va fi Ioan-Dragoș Dimitriu. Ca toate evenimentele din această perioadă, și acest concert se va desfășura cu maxim 30% din locurile din sală ocupate. Au acces numai persoanele vaccinate sau trecute recent prin boală, iar acestea trebuie să prezinte dovada la intrarea în sală.





Biletele se găsesc la casieria Filarmonicii Brașov (de unde puteți se pot achiziționa și bilete cu reducere) sau online aici