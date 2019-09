Concert al Corului Bach din Nurnberg, miercuri, la Biserica Neagră

Descriere foto: Oficialii din Nurnberg sunt pregătiți pentru un concert special, dar şi pentru startul Oktoberfest, la Braşov; Sursa: zilesinopti.ro; bzb.ro



Corul Bach din Nurnberg, miniconcert la Primărie, înaintea spectacolului de la Biserica Neagră



Membrii Corului Bach din Nurnberg, al parohiei St. Lorenz, împreună cu Werner Henning, consilier local din Nurnberg şi reprezentant special al primarului din Nurnberg, au avut luni o întâlnire cu viceprimarul Laszlo Barabas şi reprezentanţi ai Consiliului Local Braşov.



Corul se află într-un turneu în România şi va susține două concerte, unul la Braşov, la Biserica Neagră, şi unul la Sibiu.



Delegaţia, condusă de dirijorul Werner Striebel, a cântat în premieră câteva piese, în sala Consiliului Local.



Concertul va avea loc miercuri, 4 septembrie 2019, la Biserica Neagră, de la ora 18.00. Vor mai participa la spectacol soprana Cristina Radu – Giurgiu, organistul Tobias Hartlieb şi dirijorul şi organistul Matthias Ank.



„Suntem onoraţi de vizita dumneavoastră şi vă invit să vizitaţi obiectivele turistice ale Braşovului. De altfel, veţi observa asemănările, probabil neîntâmplătoare, chiar dintre interioarele Bisericii St Lorenz şi Bisericii Negre. Vă doresc succes la concertul pe care îl veţi susţine miercuri, la Biserica Neagră şi vă dorim să vă simţiţi la Braşov ca acasă“, le-a spus viceprimarul celor peste 70 de membri ai delegaţiei.



Werner Henning, consilier local din Nurnberg are misiunea de a deschide oficial, în numele primarului din Nurnberg, ediţia de anul acesta a Oktoberfest, care se desfăşoară în perioada 5-15 septembrie 2019 la Braşov, pe fostul Stadion Municipal. Oraşul german Nurnberg este înfrăţit cu Braşovul din 2014.





„Bachchor St. Lorenz” este un ansamblu coral german mixt, aflat sub bagheta dirijorului Matthias Ank, fiind format din peste 70 de interpreți vocali.



Fondat în anul 1923, de către prof. Walther Körner, ansamblul este unul dintre cele mai mari coruri bisericești din Nürnberg. Pe de o parte, acesta se dedică programului muzical al slujbelor catedralei din St. Lorenz, pe de altă parte, cultivă repertoriul oratoric din toate epocile.



Corul abordează diferite stiluri muzicale, incluzând compozitori precum J.S.Bach, J.Pachelbel, F. Mendelssohn – Bartholdy, W.A. Mozart, Henry Purcell, L. Cherubini ș.a.m.d., fiind activ atât pe plan local și național, cât și pe plan internațional: Austria, Italia, Spania, Suedia,Cehia, Israel, Anglia, Estonia etc.



Bachchor St. Lorenz petrece în prezent o săptămână de repetiții și concerte în Transilvania. În timpul călătoriei, corul va trece miercuri și pragul Bisericii Negre.



Brașovenii și turiștii sunt invitați, așadar, miercuri, 04 septembrie 2019, la ora 18:00, să ia parte la extraordinara reprezentație a corului în lăcașul de cult simbol pentru Brașov: Biserica Neagră. Programul include psalmi, imnuri și muzică de orgă de Heinrich Schütz, George Frideric Handel (coruri de la „Messiah”), Joseph Haydn (Little Organos Mass), Felix Mendelssohn Bartholdy (imn „Ascultați solicitările mele”) și Hugo Distler.



Intrarea se face pe bază de bilete (12 lei), care pot fi achiziționate de la casieria Bisericii Negre.