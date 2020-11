Comunicat de presă proiect “START-De la şcoală la un loc de muncă sigur”, COD MYSMISS 132951

First Job School anunta lansarea proiectului “START-De la scoala la un loc de munca sigur”, luni, 09.11.2020, ora 12.00 la sediul First Job School din strada De Mijloc, nr. 90, Brasov.





Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competentelor profesionale pentru 165 de elevi din invatamantul secundar non-universitar, filiera tehnologica, specializarile electric, electronica automatizari si mecanica din judetele Brasov si Covasna prin:





- derularea de activitati de invatare aferente stagiilor de practica pentru cresterea numarului absolventilor care gasesc un loc de munca,

- acces la serviciile de informare, consiliere si orientare profesionala in vederea cresterii sanselor de angajare in specializarile studiate, intr-o perioada de 24 de luni.





Proiectul “START-De la scoala la un loc de munca sigur”este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 si isi propune sa raspunda nevoii elevilor de a-si completa abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si practice din cadrul liceelor cu stagii de practica desfasurate in cadrul agentilor economici pentru a acumula noi deprinderi specifice meseriei, precum si pentru a se familiariza cu modul de lucru si cu cultura organizationala din cadrul firmelor care activeaza pe piata specifica, inainte de a intra pe piata muncii. Proiectul propune activitati specifice destinate solutionarii principalelor probleme cu care se confrunta grupul tinta:





l Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala. Orientarea profesionala are ca obiectiv proiectarea unui parcurs de dezvoltare a carierei personalizat. Beneficiarii vor fi asistati pentru a-si identifica competentele dobandite, a-si stabili obiective profesionale si a intelege importanta invatarii de-a lungul intregii vieti. Furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala a beneficiarilor identificati se

realizeaza in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant cu scopul luarii unei decizii

referitoare la continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca.





l Consolidarea parteneriatelor existente si crearea de noi parteneriate de practica. Scopul acestei activitati este de a asigura tuturor celor 165 de elevi un cadru cat mai optim de a-si insusi si dezvolta abilitatile necesare exercitarii profesiei alese. Incheierea de parteneriate de practica cu angajatorii si crearea unui sistem de informare coordonata intre sectorul privat si unitatile de invatamant vor contribui intr-o maniera directa la corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii, sporind relevanta educatiei pe piata fortei de munca.





l Efectuarea stagiilor de practica. Activitatea are ca scop dezvoltarea abilitatilor si competentelor exercitarii profesiei alese a 165 elevi si cresterea nivelului de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca pentru facilitarea insertiei pe piata muncii prin intermediul stagiilor de pregatire practica.





l Selectarea si premierea participantilor merituosi Aceasta activitate este o modalitate de stimulare suplimentara penrtu membrii grupului tinta de a participa activ la actiunile oferite in cadrul proiectului







l Campanie inovare sociala “Spune NU discriminarii”. Activitatea are ca scop dezvoltarea responsabilitatii civice in randul publicului tinta prin promovarea unor valori ca: egalitatea, libertatea, justitia, diversitatea, drepturile omului, toleranta etc.







l Atelier pentru dezvoltarea competentelor digitale “Creativ skills”. Competentele digitale sunt o cerinta din ce in ce mai intalnita la angajare, fiind una dintre cauzele majore ale somajului. Dezvoltarea competentelor digitale intr-o luma in continua dezvoltare tehnologica este necesara, daca nu obligatorie, motiv pentru care a fost conceputa aceasta activitate.







l Creare Job- infopoint. Activitatea are ca scop asigurarea sutenabilitatii, furnizarea informatiilor acualizate privind cerintele angajatorilor, locurile de munca vacante cu scopul cresterii sanselor de insertie pe piata muncii.







Pentru mai multe detalii despre proiect ne puteti contacta la office@hrcromania.ro sau la telefon 0268511951.