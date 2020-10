Comunicat de presă: Proiect “Pregateste-ti cariera pentru viitor!”, cod MYSMISS 132268

First Job School anunta lansarea proiectului “Pregateste-ti cariera pentru viitor!”, joi 22.10.2020, ora 12.30 in curtea Colegiului Tehnic Simion Mehedinti, din Codlea, Strada Chimistilor 3.





Obiectivul proiectului este cresterea gradului de participare la programe de invatare la locul de munca si facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca sustenabil pentru 182 elevi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar din Regiunea Centru, inclusiv elevi din mediul rural si de etnie roma, cu accent pe programele de invatare efectuate in companii ce activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC si in domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI, printr-un complex de masuri integrate, desfasurate pe o perioada de 24 luni.





Proiectul “Pregateste-ti cariera pentru viitor!” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 si raspunde nevoilor de imbunatatire a competentelor profesionale si accesul egal la invatare pentru elevii liceelor tehnologice, in vederea gasirii unui loc de munca in firme din sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI din Regiunea Centru. Proiectul propune activitati specifice destinate solutionarii principalelor probleme cu care se confrunta grupul tinta:







- Incheierea de parteneriate intre institutii de invatamant si companii in vederea organizarii programelor de invatare la locul de munca si de insertie pe piata muncii pentru elevi. Activitatea se realizeaza pentru a facilita participarea grupului tinta la programe de invatare la locul de munca/insertie pe piata muncii pe perioada de implementare a proiectului si pe o perioada de minim 3 ani dupa finalizarea proiectului.





- Organizarea si desfasurarea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi. Activitatea are drept scop imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente tehnice si abilitati transversale ale elevilor din unitatile de invatamant secundar si tertiar non-universitar in vederea adaptarii acestora la conditiile tehnologice de pe piata muncii.





- Activitati suport in vederea obtinerii certificatelor de competente profesionale pentru o calificare. Activitatea se realizeaza pentru a creste capacitatea grupului tinta de a obtine certificatul de competenta profesionala pentru o calificare.





- Furnizarea serviciilor de consiliere/orientare profesionala si plasare pentru elevi. Activitatea se realizeaza pentru ca grupul tinta sa dobandeasca abilitati si competente necesare integrarii pe piata muncii si pentru a facilita insertia acestora pe piata muncii.





- Centru IT de suport pentru invatarea la locul de munca si integrarea pe piata muncii. Activitatea urmareste sa creasca gradul de adaptare a elevilor la piata muncii prin achizitia de competente transversale de utilizare a tehnologiei TIC, cu aplicabilitate in invatarea la locul de munca si gasirea unui loc de munca





- HOT-SPOT pentru combaterea discriminarii elevilor in vederea cresterii gradului de participare la programele de invatare la locul de munca si de insertie pe piata muncii. Activitatea se va realiza pentru a reduce discriminarea la care sunt supuse persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv a celor din grupul tinta, in procesul de participare la programele de invatare la locul de munca si de integrare pe piata muncii.





- “Saptamana parteneriatelor scoala – companii pentru invatamantul tehnic”. Activitatea are drept scop diseminarea experientei proiectului, multiplicarea rezultatelor proiectului la nivel regional si initierea de noi parteneriate pentru in vederea dezvoltarii competentelor profesionale si tranzitia de la scoala la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar.







Pentru mai multe detalii despre proiect ne puteti contacta la office@hrcromania.ro sau la telefon 0268511951.