COMUNICAT DE PRESĂ - Proiect “Instruire si ocupare pentru o viata mai buna” cod 150751









Human Resources Consulting organizeaza in de data 22 septembrie 2022, intre orele 09.00-18.00 Targul locurilor de munca la Casa Armatei Brasov, organizat in cadrul proiectului “Instruire si ocupare pentru o viata mai buna”, cod 150751. Evenimentul, care va avea loc la Casa Armatei Brasov, va gazdui peste 30 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 100 locuri de munca.







Ofertele de angajare prezentate la targ sunt din toate domeniilor de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management din: IT, productie, administrativ, comert, servicii, turism etc. Angajatori de renume din Regiunea Centru cauta atat muncitori necalificati cat si specialisti in diverse domenii. Ofertele de angajare sunt atat pentru persoanele cu experienta in domeniile amintite cat si pentru absolventi de liceu, studenti sau muncitori necalificati.





Human Resources Consulting are o experienta de peste 18 ani pe piata, a fost lider de parteneriat cat si beneficiar in mai multe proiecte cu finantare europeana nerambursabila si a certificat peste 5000 de persoane in diverse meserii. De asemenea are traditie in organizarea targurilor de locuri de munca in mai multe judete: Sibiu, Mures, Harghita, Constanta etc. Pentru mai multe detalii, va rog sa ne contactati la office@hrcromania.ro sau la telefon 0268511951.