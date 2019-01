Comuna Prejmer trece la colectarea selectivă a gunoaielor

Descriere foto: La Prejmer a început campania de distribuire a europubelelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor; Sursa: newsbv.ro



Primăria Prejmer, împreună cu operatorul de salubritate Hidrosal Com, a început campania de distribuire a europubelelor pe raza comunei.



Primarul Șerban Todorică, împreună cu echipa operatorului de salubritate și colegi din cadrul Primăriei, au dat startul campaniei de distribuire a europubelelor negre și galbene în Lunca Calnicului, pe strada Pictor Iacob Brujan.



„Această campanie are ca scop principal creșterea gradului de colectare separată, pe fracții, a deșeurilor și anume: destinația europubelei verde, pe care o are în mare parte fiecare gospodărie, se va schimba și va fi utilizată pentru colectarea sticlei. Europubela neaegră se va utiliza pentru colectarea deșeurilor menajere, iar cea galbenă pentru deșeurile din plastic”, explică reprezentanții Primăriei.



Pe langă cele trei europubele, pe care în cel mai scurt timp le va avea fiecare gospodărie din comunitatea prejmereană, se mai distribuie și saci albaștri, pentru colectarea de hârtie și carton.



Operatorul de salubritate se obligă să colecteze în totalitatea cantitatea de deșeuri și să respecte programul de colectare, iar autoritatea publică locală se asigură că fiecare gospodărie din comunitate va fi dotată cu cele trei europubele.



Programul de distribuire va fi același cu programul de colectare: în fiecare miercuri în Prejmer, joi în Stupinii Prejmerului și vineri în Lunca Calnicului.



Acțiunea va continua până când fiecare gospodărie va intra în posesia europubelelor.