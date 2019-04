Comprest a amenajat în Braşov 35 de puncte pentru colectarea deşeurilor reciclabile

Pentru a veni în sprijinul braşovenilor care doresc să recicleze, operatorul Comprest, care se ocupă de gestionarea activităţii de salubritate în cartierele Tractorul, Bartolomeu, Griviţei, Gării, Craiter, Triaj, Florilor, Stupini şi Braşovul Vechi, a amenajat în toate aceste zone puncte speciale de colectare a reciclabilelor. Astfel, la 35 de platforme de depozitare a gunoiului menajer au fost amplasate publele speciale, sub formă de clopot, unde braşovenii pot aduce materiale reciclabile.



De asemenea, braşovenii care vor să colecteze separat deşeurile, pot solicita la casieria Comprest, de pe strada Vlad Ţepeş nr. 13, sau la punctul de lucru de pe strada Mică nr. 21 saci speciali pentru colectare, care sunt pe culori diferite, în funcţie de materialul reciclat. În plus, anul trecut, Comprest împreună cu Primăria Braşov a demarat un proiect pilot de colectare a reciclabilelor, în fiecare zi de sâmbătă, în zona de case din Braşovul Vechi, iar acest proiect ar putea fi extins la nivelul întregului municipiu, pentru a avea un oraş mai curat, dar şi pentru a acorda o atenţie mai mare protecţiei mediului înconjurător. În plus, legislaţia în vigoare impune colectarea selectivă a deşeurilor, în vederea valorificării lor.



Unde sunt amplasate pubelele speciale destinate reciclării: