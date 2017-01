Comparaţii interesante între campionatele din fotbalul mare și Liga 1

Clasamentul golgheterilor

Clasamentul partidelor încheiate la egalitate

Clasamentul victoriilor oaspeților

Descoperă cele mai interesante statistici extrase din primele 5 campionate ale Europei și Liga 1 în iarna de la mijlocul sezonului 2016-2017.Vă rugăm, nu închideți porțile și nu puneți lacătul pentru că mai vrem fotbal la noi în țară. Zilele Ligii 1 par a fi numărate, mai ales în aceste momente în care Adrian Mititelu așteptă să i se facă dreptate, o dreptate care ar genera falimentul organului care organizează și conduce soarta fotbalului autohton.Rămâne de văzut dacă vor face sau nu conducătorii cluburilor o altă ligă pentru a evita dezastrul, însă până una alta haideți să vedem care sunt semnele bune pe care le înregistrează fotbalul românesc până în acest moment:Nici Ronaldo, Messi, Higuain și nici Lewandowski nu au reușit să marcheze mai multe goluri în acest sezon decât golgheterul curent al Ligii 1 , albanezul Llukaku, transferat în această iarnă la Astana, în Kazahstan. Numai doi jucători din primele 5 campionate ale Europei au reușit să bifeze mai multe reușite decât fostul golgheter al celor de la Gaz Metan Mediaș:1 – Diego Costa (Chelsea) / Alexis Sanchez (Arsenal) – 15 goluri2 – Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – 14 goluri3 – Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 13 goluri1 – Luis Suarez (Barcelona) / Lionel Messi (Barcelona) – 14 goluri2 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 12 goluri3 – Iago Aspas (Celta Vigo) – 11 goluri1 –Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) – 16 goluri2 – Robert Lewandowski (Bayern Munchen) – 14 goluri3 – Anthony Modeste (FC Koln) – 13 goluri1 –Mauro Icardi (FC Internazionale) – 15 goluri2 – Gonzalo Higuain (Juventus) / Andrea Belotti (FC Torino) – 14 goluri3 – Edin Dzeko (AS Roma) – 13 goluri1 –Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) – 20 goluri2 – Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) – 17 goluri3 – Radamel Falcao (AS Monaco) – 12 goluri1 –Azdren Llullaku (Gaz Metan Mediaș) – 16 goluri2 – Cristi Bud (CFR Cluj) – 11 goluri3 – Mircea Axente (Gaz Metan Mediaș) – 9 goluriRemizele par să fie la ele acasă în acest sezon de La Liga, însă acest lucru nu este de mirare dacă este să ne uităm la granzii fotbalului Iberic: Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid, care au înregistrat împreună nu mai puțin de 14 rezultate de egalitate în aproape 19 etape – în condițiile în care cele 3 formații înregistraseră același număr de rezultate de egalitate după toate cele 38 de etape ale sezonului 2015-2016.Iată clasamentul partidelor încheiate la egalitate până în acest moment:– 220 partide jucate – 22.7% încheiate la egalitate– 189 partide jucate – 28.1% încheiate la egalitate– 153 partide jucate – 25.5% încheiate la egalitate– 207 partide jucate – 19.8% încheiate la egalitate– 208 partide jucate – 26% încheiate la egalitate– 146 partide jucate – 21.9% încheiate la egalitateNumărul rezultatelor de egalitate din Liga 1 este foarte mic, lucru care relevă faptul că avem parte de un fotbal mai deschis în această ediție de campionat.Chiar dacă pare greu de crezut, se pare că fotbalul românesc ocupă primul loc într-un clasament comparativ între întrecerea autohtonă și cele mai tari campionate ale fotbalului European. Oaspeții din Liga 1 au reușit să se impună în aproximativ una din fiecare 3 partide. Rezultatele de egalitate se pot vedea aproximativ o dată la 5 partide, iar gazdele reușesc să se impună în ceva sub jumătate din totalul numărul partidelor disputate în acest sezon.Acesta este clasamentul condus de Liga 1:– 29.1% partide câștigate de oaspeți– 25.9% partide câștigate de oaspeți– 26.8% partide câștigate de oaspeți– 27.1% partide câștigate de oaspeți– 22.1% partide câștigate de oaspeți– 32.2% partide câștigate de oaspeți