Compania Apa a deschis pentru presă tunelul subteran din Poiana Braşov

Descriere foto: A fost finalizat Colectorul de canalizare Poiana Braşov - Râşnov, cu o lungime de 15 km. Un kilometru de tunel a fost realizat prin străpungerea unui versant; Sursa: bzb.ro

Aşa a fost marcat faptul că agenţii economici din Poiana Braşov au terminat de „plătit ratele” pentru colectorul de ape uzate din staţiune. A costat 3,9 milioane de euro, iar pentru amortizarea lui s-a încasat o „taxă de dezvoltare” timp de 14 ani.



Operatorii economici din Poiana Braşov au scăpat de „taxa de dezvoltare”, din care au fost acoperite cheltuielile pentru realizarea colectorului de canalizare care duce apele uzate până la magistrala de la Râşnov. Taxa respectivă a fost de 1,04 euro, fără TVA, pentru fiecare metru cub de apă deversat şi a fost plătită de comercianţi timp de 14 ani, respectiv între anii 2004 şi 2018.



Tocmai pentru a anunţa faptul că din luna septembrie nu se mai plăteşte taxa amintită, Compania Apa a organizat o vizită la cea mai spectaculoasă porţiune a colectorului, respectiv tunelul de aproape un kilometru, săpat în stâncă, la o adâncime de 12 metri.



În acest mod, conducerea operatorului a dorit să prezinte rezultatul investiţiei plătite de agenţii economici din Poiana Braşov, mai ales că respectiva taxă a fost contestată de multe societăţi comerciale.



Pentru realizarea lucrărilor la acest colector, Compania Apa a obţinut în anul 2002 o finanţare europeană prin Programul ISPA, proiectul fiind încheiat în anul 2010. „Suma totală obţinută atunci a fost de 53 milioane de euro, iar colectorul Poiana Braşov – Râşnov a costat 3,9 milioane de euro”, a explicat purtătorul de cuvânt al Companiei Apa, Saviana Russu.



Colectorul de canalizare Poiana Braşov - Râşnov are o lungime de 15 km, dintre care un kilometru are tunelul realizat prin străpungerea unui versant. Tunelul este electrificat şi este construit la o adâncime de circa 12 metri. Colectorul preia apele uzate din întreaga staţiune şi le direcţionează prin Râşnov şi Cristian la Staţia de Epurare Braşov. Aici acestea sunt tratate conform standardelor europene privind apele uzate şi protejarea mediului înconjurător.



Practic, această investiţie a rezolvat nu doar o problemă de mediu, ci şi una de infrastructură zonală. În anii ‘90, apele uzate din Poiana Braşov erau deversate câteodată pe Valea Sticlăriei. Acest lucru se întâmpla din cauza faptului că staţia de epurare din zonă era depăşită din punct de vedere tehnic şi nu reuşea să le trateze corespunzător. Drept urmare, a fost căutată o soluţie, respectiv realizarea colectorului şi dezafectarea staţiei de epurare.



În prezent, prin acest colector se transportă 23 de litri de apă pe secundă, însă este proiectat şi executat pentru o capacitate de 100 de litri pe secundă. În viitor, dacă este nevoie, actualele conducte de 400 mm se pot înlocui cu unele mai mari, inclusiv în tunelul săpat în stâncă.



Decizia Comisiei Europene: „poluatorul plăteşte”.



Pentru accesarea programului ISPA, Guvernul României a încheiat un memorandum cu reprezentanţii Comisiei Europene, care, la nivelul ţării noastre, a fost transpus în Legea 127/2003. În acest sens, Comisia Europeană a impus aplicarea în proiect a principiului „poluatorul plăteşte”. Cu alte cuvinte, costul întregii investiţii trebuia recuperat de la beneficiarii direcţi - agenţi economici cu activitate în turism şi persoane fizice nerezidente.



Comisia Europeană a hotărât acest lucru, întrucât beneficiarii direcţi ai colectorului din staţiune desfăşoară, în proporţie de peste 90%, activităţi care nu sunt casnice, respectiv activităţi economice generatoare de venituri. Este vorba despre proprietari de hoteluri şi case de vacanţă.



Soluţia găsită a fost introducerea „taxei de dezvoltare”, în valoare de 1,04 euro/mc apă deversată, plus TVA, care a fost instituită în anul 2004, pe o perioadă apreciată iniţial la 6 ani. Acest mecanism a asigurat echitatea şi proporţionalitatea contribuţiei financiare a fiecărui agent economic din Poiana Braşov, în funcţie de activitatea turistică efectiv derulată.



Investiţia nu a putut fi amortizată în cei 6 ani, motiv pentru care perioada de încasare a fost prelungită cu încă 8 ani. Conform explicaţiilor Companiei Apa, în perioada 2004 - 2014 consumul de apă facturat a scăzut la jumătate (de la 428.000 mc în anul 2004, la aproape 213.000 mc în 2014). Scăderea a fost generată de contorizare, majorarea preţului la apă, criza apărută la începutul anilor 2000, modernizarea instalaţiilor hotelurilor.



Din luna septembrie a acestui an, Compania Apa Braşov a solicitat eliminarea taxei de dezvoltare, întrucât suma facturată acoperă toată valoarea investiţiei.



În plan local, Consiliul Judeţean Braşov a fost autoritatea publică competentă să emită hotărâri prin care să fie puse în aplicare toate cerinţele din memorandum în ceea ce priveşte derularea programului ISPA, deci, implicit, realizarea colectorului din Poiana Braşov. Este vorba despre două hotărâri emise în 2003 şi, respectiv, în 2004. Compania Apa a fost desemnată de către Consiliul Judeţean Braşov să colecteze taxa.



„Colectorul reprezintă un succes investiţional realizat printr-un efort comun al Companiei Apa, al autorităţilor locale (Primăria Braşov, Consiliului Judeţean Braşov) şi al beneficiarilor direcţi din Poiana Braşov. Proiectul a fost posibil datorită implementării programului ISPA, derulat în perioada 2002-2010, prin care, în judeţul Braşov, au fost realizate mai multe lucrări ce au avut în vedere tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea apelor uzate, nu doar în municipiul Braşov, ci şi în localităţile învecinate”, a explicat purtătorul de cuvânt al companiei.