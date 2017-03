Comedie spumoasă la Teatrul Particular Brașov

Descriere foto: „Plăcerile și chinurile adulterului” la Teatrul Particular Brașov: Sursa: teatrulparticularbrasov.ro



Teatrul Particular Brașov găzduiește astăzi o comedie spumoasă cu Dorina Roman și Marian Tret. O poveste de iubire, o soacră, o varză și un șef... Care este legătura între ei? Aflați din povestea...„Plăcerile și chinurile adulterului”.



O poveste de iubire cu final neașteptat ! Doi îndrăgostiți, un El și o Ea, iar între ei o soacră, un șef și o varză!



Subiectul spectacolului este cât se poate de real, în condiţiile în care o bună parte dintre noi au trecut sau trec prin situaţii similare, la o scară mai mică sau mai mare, ori au avut pe cineva apropiat prins într-o astfel de luptă pe care nu şi-a ales-o. Lucrurile sunt simple, dar pline de adevăr.



O poveste în care spectatorul se regăsește, având senzația ca scenariul a fost scris după propria viață . Când viața bate filmul sau râsul nu dăunează sănătății!



Regia și scenariul sunt semnate de Elvira Platon Rîmbu. Interpretează Dorina Roman și Marian Tret.



Comedia se joacă în această joi cu „casa închisă”, toate biletele find deja vândute.



Spectacolul are loc la Teatrul Particular Brașov ( Piața Enescu nr 2), astăzi, 16 martie 2017, de la ora 19.00.