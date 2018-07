„Columna”- Proiecție specială la 50 de ani de la premieră

Descriere foto: Vineri, 20 iulie, începând cu ora 19.00, la Centrul Cultural „Reduta”, va rula filmul istoric Columna, apărut acum 50 de ani. Vor prezenta: Irina-Margareta Nistor și Ileana Popovici





Filmul ,,Columna” a avut avanpremiera în Brașov, la cinematograful Patria, în seara de 1 august 1968, la ora 20. La eveniment au participat regizorul Mircea Drăgan și actorii Florin Piersic, Sidonia Manolache și Amza Pellea.



,,Am ținut neapărat ca publicul brașovean să fie primul «judecător» al nostru nu numai pentru că filmul a fost, aproape în întregime, turnat în împrejurimile orașului dvs, dar am vrut și pe această cale să aducem mulțumiri numărului mare de brașoveni care au colaborat la realizarea lui”, spunea într-un interviu despre ,,Columna” sau necesitatea filmului istoric, Mircea Drăgan, la 3 august 1968.



Columna este unul dintre filmele istorice româneşti de o impecabilă reușită. Acțiunea filmului are loc în anii 106-111 d.Hr., adică în timpul celui de-al doilea război daco-roman și după transformarea Daciei în provincie romană. Filmul evocă momentele colonizării Daciei de către romani, fiind structurat în două părți distincte: războiul și pacea.





Vineri, 20 iulie 2018, la Centrul Cultural „Reduta” din Brașov, de la ora 19:00 va avea loc o proiecție specială prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la premieră.



Programul de cuvântări pentru prezentarea filmului va fi deschis de către Directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov, domnul Nicolae Pepene.



Va fi o seară în care alături de invitații speciali (printre care Irina Margareta Nistor și Ileana Popovici), se va aniversa jumătate de secol de la lansarea filmului.



INTRAREA ESTE LIBERĂ.