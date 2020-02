Colegiului Dr. Ioan Meşotă Braşov a sărbătorit împlinirea a 151 de ani

Descriere foto: De la Primărie, un cadou: tot colegiul va fi iluminat arhitectural anul acesta, corpul vechi şi sala de sport intră în reabilitare totală; Sursa: bzb.ro



30 ianuarie, ziua în care creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe Sfinţii Trei Ierarhi, este şi aniversarea Colegiului Dr. Ioan Meşotă Braşov.



Anul acesta se împlinesc 151 de ani de la înfiinţarea şcolii, perioadă în care rezultatele au fost excelente.



Ce s-a întâmplat de ziua colegiului a explicat directorul unităţii şcolare, Ovidiu Tripşa:



„151 de ani de existenţă! A devenit deja o tradiţie ca, în data de 30 ianuarie, să sărbătorim ziua şcolii şi păstrăm aceleaşi momente de discursuri, de adresări de urări din partea autorităţilor locale şi centrale, din partea foştilor profesori, actuali profesori pensionari, din partea absolvenţilor, sponsorilor”, a declarat directorul colegiului.



La festivitățile prilejuite de aniversarea colegiului, au luat parte mai multe autoritați locale. O urare le-a fost adresată meşotiştilor şi de primarul George Scripcaru. „Se cuvine să vă felicit şi să vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi, cadrelor didactice şi elevilor de la Colegiul Dr. Ioan Meşotă. Acest colegiu reprezintă un etalon din punct de vedere a ceea ce înseamnă calitatea şi performanţa în învăţământul braşovean”, a transmis edilul şef.



Mai mulţi elevi și-au exprimat mulțumirea că au ocazia să înveţe la o şcoală de prestigiu. „Sunt foarte mândră că fac parte din acest colegiu, deoarece mi-am dorit de foarte mult timp să fac parte din această familie cu un suflet foarte mare. Suntem nişte copii talentaţi şi ne dorim ca şcoala noastră să dăinuie pe veci”, a spus o elevă. „Să fii meşotist înseamnă o pasiune, pentru că Meşotă asta are în esenţă: pasiunea de a putea fi tu şi de a putea fi mai mult decât ceea ce ai crezut vreodată”, a descris o elevă din clasa a XII-a. „Meşotiştii sunt foarte uniţi între ei şi Meşotă devine pentru fiecare persoană care trece pe aici, prin acest liceu, o a doua familie”, a spus un elev în clasa a X-a.



După evenimentele din sala festivă, ca de fiecare dată, au avut loc manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.





Apă caldă produsă cu ajutorul energiei solare





De la Primărie, meşotiştii au primit ieri şi un „cadou” la aniversare: au fost anunţaţi că vor începe lucrările de reabilitare energetică şi renovare a Corpului A şi a sălii de sport, contractul fiind semnat pe 21 ianuarie 2020. „Cu această ocazie vom reface şi terenul de sport din curtea liceului. Este o lucrare de peste 4,5 milioane de lei, care se va derula pe tot parcursul anului 2020”, a declarat a primarul George Scripcaru.



Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, în valoare de 4.522.467.65 lei cu TVA, a fost semnat cu firma braşoveană HAR&H SRL, iar finanţarea va fi asigurată de la bugetul local. Lucrările trebuie terminate până la sfârşitul anului viitor, termenul de execuţie fiind de 23 de luni, din care 5 luni rezervate proiectării.



Potrivit contractului, pentru creşterea performanţei energetice, la Corpul A sunt prevăzute lucrări de termoizolare a planşeului de la ultimul nivel cu 25 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate şi refacerea hidroizolaţiilor, înlocuirea instalaţiei electrice, montarea de panouri solar-termice pentru prepararea apei calde, montarea de panouri solare fotovoltaice pentru producerea unei părţi din energia electrică necesară funcţionării clădirii.



La sala de sport se vor realiza lucrări de termoizolare a pereţilor exteriori şi a planşeului de la ultimul nivel, înlocuirea tâmplăriei existente, înlocuirea cazanului pentru apă caldă cu o centrală cu condensaţie, înlocuirea caloriferelor şi aerotermelor, montarea unor robinete de reglaj cu cap termostatic, înlocuirea instalaţiei de iluminat şi montarea de panouri solare care să ajute la prepararea apei calde şi a unei părţi din electricitate.



Pe lângă lucrările de bază, documentaţia prevede şi lucrări conexe, de tipul reparaţiilor de tencuieli şi finisaje, precum şi lucrări de actualizare a stării clădirilor în conformitate cu ultimele reglementări legale referitoare la siguranţa la foc a construcţiilor.



Reparaţii de 220.000 de lei în cursul acestui an



Primăria Braşov a anunţat că, pentru reparaţii curente din acest an, liceul are propus un buget de 220.000 lei, din bugetul local. Banii au fost solicitaţi de colegiu pentru zugrăveli interioare, recondiţionarea şi montarea unei noi porţi la terenul de sport, iluminatul nocturn al terenului de sport şi iluminarea arhitecturală a corpurilor A, B şi C.