Colegiul Naţional de Informatică din Brașov sărbătoreşte 80 de ani de la înfiinţare

Dublu eveniment la „Informatică”: Ziua Colegiului şi premierea câştigătorilor InfoTRON!



Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, ce poartă numele fondatorului informaticii în România, sărbătoreşte în 1 februarie 2019 împlinirea a 80 de ani de la înfiinţare şi va organiza Ziua Colegiului.



Evenimentul aniversar reuneşte peste 500 de invitaţi - elevi, personalităţi marcante - absolvenţi ai Colegiului, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai mediului economic şi universitar. Printre invitaţii de seamă, este de remarcat participarea Gl. Lt. (r) dr. ing. Dumitru Dorin PRUNARIU, membru de onoare al Academiei Române şi a Acad. Prof. dr. Dan BĂLTEANU - Directorul Institutului de Geografie al Academiei Române.



În acest cadru festiv se va desfăşura şi festivitatea de premiere a câştigătorilor proiectului InfoTRON, parte din programul „Parteneriat Strategic pentru Educaţie”- ce pune accent pe îmbinarea dintre competenţele tehnice şi cele comportamentale necesare în viitor (muncă în echipă, creativitate, inovaţie etc.).



InfoTRON promovează MECATRONICA (MECAnica + elecTRONica + informatICA) în rândul elevilor din clasele 5-12 prin intermediul unor cursuri şi competiţii, în vederea aplicării informaticii în conceperea, proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor mecatronice.



Proiectul demarat in luna noiembrie 2018 a fost organizat de către Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Braşov şi Universitatea Transilvania din Braşov prin Facultatea de Design de Produs şi Mediu, cu implicarea şi susţinerea companiilor Miele Braşov, respectiv Siemens Industry Software.



Activităţile educaţionale s-au desfăşurat în perioada 20 noiembrie 2018 - 01 februarie 2019.



Pe parcursul acestei perioade, 300 dintre cei 480 de elevi înscrişi au participat la cursuri extra curriculare susţinute de 24 de traineri-studenţi ai programului de studii Mecatronică, membrii ai Clubului de Creativitate Studenţească CreaTRON şi coordonate de 4 profesori ai Facultăţii de Design de Produs şi Mediu din Universitatea Transilvania din Braşov.



Instruirile au fost făcute cu kit-uri specializate ce au la bază sisteme de dezvoltare cu microcontroller-e de tip Arduino şi componente ce permit realizarea de aplicaţii cu grad de complexitate progresiv.



Acest proiect a beneficiat de implicarea activă a companiilor partenere Miele Braşov şi Siemens Industry.



În etapa finală, în cadrul competiţiilor, cei mai buni elevi, coordonaţi de studenţi, s-au întrecut pentru a-şi pune în valoare atât creativitatea, cât şi experienţa acumulată în cadrul instruirilor.



Entuziasmul şi implicarea lor vor fi răsplătite cu premii atractive oferite de companiile partenere şi Universitatea Transilvania din Braşov.





Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” împlinește la 1 februarie 2019, 80 de ani de funcționare.



Istoria începe în anul 1938, când s-a ridicat primul corp de clădire, ce a găzduit, pe rand, scolile primare 3 si 11, apoi scolile medii 2, 6 si 4. Primul corp a fost dat în folosință în februarie 1939.



În 1960, se construieste al doilea corp de cladire, iar denumirea devine „Liceul de Cultură Generală nr. 4”.



În 1972 se introduce un nou profil, de ultimă oră în acea perioadă, iar denumirea să se schimbe în „Liceul pentru Prelucrarea Automată a Datelor”.



Din 1973, instituția se va numi „Liceul de Informatică”.



Deși s-a păstrat profilul principal - informatica - și cel de electronică pentru tehnică de calcul, școala își va schimba denumirea, în 1977, în „Liceul de Matematică - Fizică nr. 1”.



Din 1990 până în 2002, a adoptat și păstrat din nou titulatura „Liceul de Informatică”.



În anul 2002, instituția devine colegiu național, respectiv, „Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil”.



Din anul 1990, colegiul a avut, pentru fiecare an, câte 5 clase de profil real - informatică intensiv și una de engleză intensiv.



În total, în cadrul colegiului funcționează 24 de clase (20 informatică + 4 engleză). La admitere, cei 168 de elevi sunt repartizați în mod egal și aleatoriu, cu excepția celor care optează pentru clasa de engleză. În total, 672 de elevi participă anual la ore.



Liceul are numai program de zi.



Cei mai cunoscuți absolvenți ai „Liceului de Informatică” sunt:



Dumitru Prunariu (n. 1952) - primul cosmonaut român; actualmente, general maior cu 2 stele în rezervă



Ioan Ghișe (n. 1956) - politician român, primar al Brașovului (1996-2004), actual senator PNL



Victor Socaciu (n. 1953) - cântăreț român de muzică folk; membru al juriului Cerbului de Aur



Dan Bălteanu (n. 1943) - academician, directorul Institutului Român de Geografie



Daniel Capatos (n. 1973) - jurnalist



Mihai Dobrovolski (n. 1974) - prezentator FM, fondator Radio Guerilla



Raluca Arvat (n. 1975) - jurnalist, prezentatoare știri sportive la Pro TV



Dan Popescu (n. 1982) - producator, realizator TV, cantaret.



Ion Stanciu (n.1950 – d. 2013) - poet, membru al Uniunii Scriitorilor.