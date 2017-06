Codași la investițiile în educație

Descriere foto: Sursa: Wall-Street

România alocă cei mai puţini bani din Uniunea Europeană pentru educaţie. Potrivit celui mai recent raport realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, acest lucru se întâmplă în contexul în care 300.000 de tineri nu frecventează şcoala, iar 40% dintre elevii cu vârsta de sub 15 ani sunt analfabeţi funcţionali.



Asta înseamnă că aproape jumătate dintre elevi nu înţeleg pe deplin cunoştiinţele dobândite la şcoală, prin urmare le este dificil să le aplice. Ei abia ştiu să citească, să scrie şi să socotească. În plus, 17,5% dintre tinerii între 18-24 de ani au părăsit timpuriu şcoala şi doar 21,8% dintre persoanele cu vârste între 30-34 de ani au studii superioare, comparativ cu media Uniunii Europene de 34,6%.



La capitolul performanţă în cadrul testarilor internaţionale standardizate, Romania ocupă locul 48 din 70 de state. Tinerii care au rezultatele şcolare cele mai slabe provin din familii sărace care se regăsesc în zonele de ghetou, comunităţile rrome sau în mediul rural.



Performanţe scăzute au şi copiii cu dizabilităţi din cauză că sistemul educaţional românesc nu are resursele necesare pentru a-i integra. Principala cauză o reprezintă lipsa de investiţii în educaţie, România cheltuind doar 4,1% din PIB pe educaţie, comparativ cu media de 4,7% înregistrată în Europa de Est şi media Uniunii Europene de 5,4%.



În plus, Unicef România arată că dacă guvernanţii nu vor aloca mai mulţi bani pentru educaţie, şi într-un mod mai eficient, riscăm să pierdem între 12 şi 17 miliarde de euro până în 2025, pentru că cei care nu vor avea şansa la o educaţie corespunzătoare au mai puţine şanse să se integreze pe piaţa muncii şi să devină asistenţi sociali.