Cod portocaliu, în vigoare până miercuri. Pericol de inundații în județul Brașov!

Descriere foto: Inundații în localitatea Satu Nou, de lângă Hălchiu! Apa a acoperit suprafețe mari de teren și riscă să intre în casele localnicilor! Sursa: realitateadebrasov.net; newsbv.ro



Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un nou cod portocaliu de inundații pentru județul Brașov.



Fenomene vizate: scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE.



În intervalul 07.05.2019 ora 14:00 – 08.05.2019 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: afluenţii Oltului aferenţi sectorului aval S.H. Sf. Gheorghe – amonte S.H. Sebeş Olt (Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu).



.................................................................................................................................



Ca urmare a avertizărilor s-au instituit permanențe la primăriile de pe raza județului Brașov pe perioada atenționărilor hidrologice!



Ca urmare a avertizării cod portocaliu transmisă de Administraţia Naţională „Apele Române” cu privire la posibile inundații pe râul Olt și afluenții acestuia, începând cu 06.05.2019 ora 21.05, alertă menținută la acest moment până în 08.05.2019 ora 06.00, pe raza județului Brașov, la nivelul autorităților locale s-a dispus instituirea permanențelor la primării și informarea membrilor Comisiei Județene pentru Situații de Urgență, iar la nivelul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență s-a decis prealertarea turelor libere și verificarea tehnicii de intervenție.



De asemenea, Brigada 2 Vănători de Munte are subunitățile de intervenție pregătite. Totodată, au fost informate UAT-urile vizate, CJSU, SVSU, iar subunitățile ISU din zona vizată desfășoară patrule pe cursurile pârâurilor monitorizate.



Atenționarea hidrologică cod galben emisă în 06.05.209 ora 16.00 a fost prelungită până în 08.05.2019 ora 16.00. Astfel, având în vedere situaţia actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 36 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.



În urma emiterii de către INHGA București a Avertizărilor Hidrologice Cod Portocaliu (începând cu data de 06.05.2019), personalul Formațiilor de Lucru și Intervenție din cadrul SGA Brașov (Brașov, Măieruș, Săcele, Râșnov, Prize de Apă, Rupea, Dopca, Făgăraș), inclusiv formația de Intervenție Rapidă, au acționat în punctele critice pe cursurile de apă din județ în vederea prevenirii apariției efectelor negative ale manifestării fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.



Astfel, s-a asigurat supravegherea permanentă a cursurilor de apă prin patrulare atât în zona construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, cât și pe sectoarele neamenajate (ex. Râul Olt sector Podu Olt – aval Făgăraș, pârâurile Homorod zona Ungra, Cața și Homorod, zona Rupea, Bogata zona Hoghiz, Berivoi și Racoviță zona Făgăraș, Șinca și Șercăița zona Șinca Veche, Ghimbășel la Râșnov și Brașov, Bârsa sector Zărnești – Hălchiu, Timiș și canal Timiș în Brașov, Durbav în Brașov, ș.a.).



Au avut loc de acțiuni de verificare și deblocare a secțiunilor de scurgere ale cursurilor de apă, inclusiv în zona podurilor/podețelor (ex. Râul Olt la Mateiaș, Măieruș, Corlat, Feldioara, Apața, Ormeniș, Augustin, Făgăraș, pârâul Valea Mare în zona localității Dopca, pârâul Sebeș zona Hârseni – Făgăraș, pârâul Durbav în zona DN 11 la ieșire din municipiul Brașov, pârâul Corlat la Arini și valea Largă, etc). S-au luat măsuri de punere în siguranță a pontonului stației hidrometrice Hoghiz, pe râul Olt, au fost verificare subtraversări prin dig, inclusiv echipamente hidro-mecanice (stăvilare, clapeți), pe mai multe sectoare pe râul Olt.