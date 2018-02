Clubul sportiv Colţea 1920 Braşov luptă împotriva rasismului

Descriere foto: Colţea 1920 Braşov organizează un workshop pe tema rasismului, care va avea loc sâmbătă, pe Colina Universităţii; Sursa: bzb.ro



Clubul Sportiv Colţea 1920 Braşov reprezintă România în proiectul internaţional Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”.



Este vorba despre un proiect iniţiat de Universitatea Sapienza din Roma şi în care sunt implicate şase ţări, Italia, Grecia, România, Bulgaria, Ungaria şi Serbia.



Principalul obiectiv al proiectului este lupta împotriva rasismului de pe stadioane şi din afara lor în zona Balcanilor. Mai exact, iniţiatorii Briswa derulează un studiu de caz în cele şase ţări implicate, cu privire la impactul social al efectelor rasismului.



În România, proiectul se derulează sub deviza „Set Racism Offside”, adică „să lăsăm rasismul în afara jocului”.



Federaţia Română de Fotbal susţine Colţea 1920 Braşov în acest proiect.



La finalul acestei săptămâni, clubul braşovean va organiza un turneu cu sarcini tactice, numit „Let’s Teach Football To Our Children” şi care se va desfăşura sub emblema Briswa iar sloganul principal va fi „Set Racism Offside”. În clubul brașovean sunt mai mulţi copii din cadrul comunităţilor minoritare, micuţi pe care Colţea 1920 Braşov îi integrează în societate prin intermediul fotbalului şi le susţine activitatea.



Fiecare club partener din cadrul acestui proiect organizează câte un eveniment prin care să promoveze lupta împotriva rasismului. Braşovenii au fost reprezentaţi de preşedintele Ciprian Jurubescu la precedentele întâlniri din cadrul proiectului Briswa, iar acum i-a venit rândul clubului sportiv Colţea să organizeze un eveniment care are ca temă principală lupta împotriva rasismului.



Pe lângă turneul „Let’s Teach Football To Our Children”, Colţea 1920 Braşov organizează un workshop pe tema rasismului, care va avea loc sâmbătă 17 februarie 2018, pe Colina Universităţii. La workshop vor fi prezenţi reprezentanţi din toate ţările participante în proiect, iar Universitatea Transilvania din Braşov se va implica în acest proiect, alături de clubul Colţea.



La workshop-ul ce va avea loc, sâmbătă de la ora 16.00, vor participa reprezentanţi ai municipalității brașovene, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai Federaţiei Române de Fotbal.



Proiectul Briswa are susţinerea Comisiei Europene prin programul Erasmus+sport.