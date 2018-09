Clubul Corona a răspuns apelului făcut de Centrul de Transfuzie Brașov

Descriere foto:



Clubul Corona a intrat în rândul instituţiilor care au răspuns apelului făcut ce Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov, astfel că joi dimineaţă, primii antrenori şi angajaţi ai „galben-albaștrilor” s-au prezentat la centrul de pe strada Victor Babeş pentru a dona sânge.



„Uneori, luaţi cu cele zilnice, uităm, de fapt, ce contează cu adevărat şi anume sănătatea şi mijloacele prin care ea poate fi îmbunătăţită atunci când apar probleme. Transfuzia de sânge reprezintă un astfel de mijloc şi mă bucur să ştiu că am putut fi de ajutor. Chiar sunt vieţi care depind de sânge, şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru, să acţionăm în consecinţă şi să îi încurajăm şi pe alţii să o facă. Sper din suflet ca ceea ce am început astăzi, să continue şi în zilele şi săptămânile care urmează, sportivi seniori, antrenori şi de ce nu fanii ai clubului, să facă într-o dimineaţă, o vizită la centrul de transfuzie sanguină Braşov şi să doneze sânge celor care au nevoie”, a spus Liviu Dragomir, președintele Coronei.



Voluntarii de la Corona au donat după ce zeci de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov au venit, marţi, în întâmpinarea nevoii de sânge cu care se confruntă Centrul de Transfuzie Sangivnă. Oameni ai legii din municipiile Braşov şi Codlea s-au prezentat la prima oră la sediul instituţiei şi au donat sânge, activitatea continuând apoi cu poliţişti din alte localităţi ale judeţului.



O parte dintre antrenorii sau angajaţii clubului braşovean nu se află la prima donare de sânge. George Mihalache, antrenor de polo la Corona a spus că este încântat să îşi reia obiceiul. „Am mai donat în trecut, când eram la Bucureşti, dar mă bucur că alături de colegi, mi-am reluat acest obieci şi la Braşov”. În asentimentului antrenorului de polo a fost şi colegul de la patinaj viteză, Bogdan Stănescu: „Eu donez des sânge şi îi încurajez pe toţi cei din jurul meu să o facă. Sună dramatic, dar uneori, poate acest sânge chiar salvează vieţi”.



Lucian Nicolau, antrenor de fotbal a fost primul reprezentant al secției, însă a dat asigurări că şi colegii lui vor urma exemplul.



La acțiunea de donare au participat și voluntari aflați „la debut” într-o astfel de activitate, printre ei numărându-se Melania Gavrilă, PR la clubul Corona Braşov şi Dragoş Stinghe, organizator de competiţii la secţia de handbal.



„La fel ca mulţi dintre noi, am tot amânat acest moment, însă nu ştiu cum aş putea descrie sentimentul pe care l-am avut văzând întreg procesul de donare de sânge şi realizând că sângele donat de mine astăzi devine motivul de bucurie pentru o familie care are pe cineva cu o astfel de nevoie”, a spus Melania Gavrilă.