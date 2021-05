Clădirea, care adăposteşte Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru a fost transformată din temelii printr-o investiţie implementată de Consiliul Judeţean Braşov cu fonduri europene

Clădirea, care adăposteşte Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru a fost transformată din temelii printr-o investiţie implementată de Consiliul Judeţean Braşov cu fonduri europene. Acesta este cel de-al doilea proiect european accesat de administraţia judeţeană în mandatul 2016-2020 şi încheiat, după cel privind reabilitatea modernizarea și reabilitarea drumului judeţean DJ 112 C Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni şi, totodată, primul din cele două proiecte pe care CJ Braşov le-a elaborat pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice.





Proiectul a prevăzut realizarea lucrărilor de reparații și consolidare, recompartimentare, modernizare și eficientizare energetică a pavilioanelor clădirii C1 de la Unitatea Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.





S-au executat lucrări de reabilitare termică, inclusiv reparații la nivelul fațadei, soclurilor și trotuarelor, de modernizare și reabilitare a instalațiilor de încălzire, climatizare și iluminat, dar și reparații la elementele structurale, la acoperiș, terase exterioare și căi de acces.

Alte tipuri de lucrări au fost cele de recompartimentare a unor spații interioare și cele prin care întreaga clădire a fost adusă la standardele de funcționare din punctul de vedere al siguranței la incendiu. De asemenea, a fost montat un lift care să permită accesul persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.





„Sunt foarte bucuros că am dus la bun sfârșit încă un proiect cu fonduri europene, a cărui implementare am început-o în mandatul precedent. Am participat la procedura de recepție la încheierea lucrărilor de reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. A fost un proiect dificil, deoarece am fost nevoiți să realizăm cinci proceduri de licitație, până să reușim să avem un constructor care să execute lucrările. Dar totul e bine când se termină cu bine! Clădirea UAMSP Sânpetru arată foarte bine și va asigura cele mai bune condiții pentru pacienți și personalul medical”, a spus spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.