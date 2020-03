Cinematograful de la Coresi se închide pe durată nedeterminată

Descriere foto: Administratorii Cinema One au decis să închidă activitatea cinematografului din incinta mall-ului Coresi, pe o durată nedeterminată; Sursa: bzb.ro



Administratorii Cinema One au decis să închidă activitatea cinematografului din incinta mall-ului Coresi începând de astăzi, pe o durată nedeterminată, ţinând cont de măsurile luate la nivel naţional ca urmare a declarării stării de urgenţă în contextul înmulţirii cazurilor de infectare cu coronavirus.



„CinemaOne Laserplex va fi închis până la rezolvarea situaţiei în care ne aflăm cu toţii. Să ne revedem cu bine”, este mesajul administratorilor cinematografului.



Inițial, la sfarșitul săptămânii trecute, cand majoritatea cinematografelor din țară s-au închis la recomandarea oficială (emisă atunci în contextul Scenariului 2 CoVid-19) Cinema One anunțase că nu îşi restricţionează activitatea. Reprezentanţii cinematografului din mall-ul Coresi susţineau că alternativa cea mai bună pentru a preveni răspândirea coronavirusului este de a lua măsuri serioase pentru igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor și anunțau că în sălile mai mari, accesul publicului a fost limitat la 100 de persoane, iar spectatorii trebuiau să ţină cont de îndrumările personalului şi să respecte indicaţiile acestuia, anume de a păstra un loc liber între persoane chiar dacă aveau un alt loc achiziţionat. Ei bine acum și Cinema One se aliniază celorlalte cinematografe din toată țara și își suspendă activitatea.